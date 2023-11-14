شكرا لقرائتكم خبر عن اللحوم المصنعة والمحليات الصناعية أبرزها.. أطعمة تسبب الصداع النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع النصفي هو ألم يشعر به الفرد في جانب واحد من الوجه، وأحيانا يصاحب هذا الصداع الغثيان أوالقيء وحساسية للضوء أوالصوت، ورغم أن النظام الغذائي يلعب دورا هاما في الحفاظ على الصحة العامة للأشخاص، إلا أن هناك بعض العناصر الغذائية تسبب الصداع النصفى من أبرزها الجبنة القديمة، وإليك الأسباب وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

قالت الدكتورة ناتاشا تينيس، استشارية أمراض الأعصاب بالهند، إن الصداع النصفي يستمر لمدة تتراوح بين 4 إلى 72 ساعة ،ويؤثر على أكثر من 10% من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، موضحة بأن هناك بعض المواد الغذائية مثل الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تسبب الصداع النصفي.

عناصر غذائية تسبب الصداع النصفى: مادة الكافيين

رغم أن الكافيين يمكن أن يوفر الراحة لبعض المصابين بالصداع النصفى، ولكن حين التوقف المفاجئ عن تناول الكافيين تتعرض للإصابة بصداع ، لذا فإن الحل لمنع تلك الإصابة هو الاعتدال، واذا كنت تريد منع تناول الكافيين يجب أن يكون بشكل تدريجى حتى لا تصاب بالصداع.

الجبنة القديمة

تحتوى الجبنة المعتقة مثل الشيدر والبارميزان على التيرامين، وهو أحد مسببات الصداع النصفي المعروفة، والذي يتشكل عندما تتحلل البروتينات الموجودة في الجبن بمرور الوقت.

اللحوم المصنعة والمملحة

اللحوم المصنعة والمملحة التي تحتوى على النترات والنتريت، والتي يمكن أن توسع الأوعية الدموية وتساهم في الصداع النصفي.

المحليات الصناعية

وفقا لجامعة سينسيناتي للصحة ، فإن المحليات الصناعية مثل الأسبارتام والسكرالوز يمكن أن تسبب الصداع لدى نسبة صغيرة من الناس، فيجب عليك اختيار المحليات الطبيعية مثل العسل بدلا من المحليات الصناعية.

شوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على كل من الكافيين والتيرامين، مما يجعلها من مسببات الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.