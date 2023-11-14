صحة ورشاقة

لماذا يشعر مريض السكر بالجوع بعد تناول الطعام؟.. استشارى يوضح

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ممدوح الشربينى أستاذ الباطنة وأمراض الدم جامعة القاهرة، إن الجوع المفرط يمكن أن يحدث في مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 وغالبا ما ينطوي على الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية وعالية الكربوهيدرات ، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

وأضاف أستاذ الباطنة في تصريح خاص لـ " الخليج 365"، هناك هرمون بالجسم يسمى هرمون اللبتين أو ما يطلق عليه هرمون الجوع، هو الهرمون المسؤول عن تقليل الشهية، ودائما ما تنخفض نسبة هرمون اللبتين عند مرضى السكر وبالتالي يفتح شهية المريض لتناول المزيد من الطعام بشكل متكرر مما يمنع السيطرة وضبط مستوى سكر الدم.

وأوضح أستاذ الباطنة، أن هناك عدة نصائح يجب على مريض السكر اتباعها لتجنب الإحساس بالجوع بعد فترة قصيرة من تناول الطعام منها تنظيم وتناول الطعام ببطء دون تشتيت الانتباه، كما يجب أن ينتبه المريض لنوعيات أكله والتركيز على الأطعمة الصحية فقط، مع تناول الطعام في معاد ثابت، وضرورة أن يبدأ بتناول بطبق السلطة لأنها تحتوى على الألياف التي تقلق امتصاص الكربوهيدرات من الجهاز الهضمى.

وأضاف أن يجب ممارسة التمارين بانتظام التي تحسن مستويات سكر الدم مع الحصول على الترطيب الكافى خلال اليوم من المياه، كما أن النوم غير الكافي يرتبط بزيادة مقاومة الأنسولين ويرتبط بشهية أقوى والرغبة الشديدة في تناول المزيد من الأطعمة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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