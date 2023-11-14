شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الطعام على مستويات الطاقة بالجسم؟ أطعمة تشعرك بالتعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الجسم إلى الطاقة ليتمكن من العمل ومواصلة المجهود طوال اليوم ولكى تعمل كافة أجهزة الجسم بأفضل ما تستطيع، ودائما ما يلعب الطعام دوراً مهماً، إما لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة أو التسبب في الشعور بالخمول والتعب، ووفقا لموقع " onlymhealth"، نعرض فيما يلى كيف يؤثر ما تأكله من طعام على مستويات الطاقة لديك ومدى إحساسك وشعورك بالتعب.

الكربوهيدرات البسيطة

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والحبوب السكرية، يمكن أن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم، مما يجعلك تشعر بالتعب والرغبة في المزيد من السكر، بدلا من ذلك ركز على الكربوهيدرات المعقدة، مثل الحبوب الكاملة والشوفان الكامل للحصول على الطاقة.

السكريات المعالجة

تسبب السكريات المكررة الموجودة في الحلوى والمعجنات والمشروبات السكرية ارتفاعًا سريعًا وانخفاضًا في مستويات السكر في الدم، وتؤدي هذه الحوادث إلى الشعور بالتعب.

الإفراط فى الكافيين

في حين أن فنجانًا من القهوة يمكن أن يوفر دفعة مؤقتة من الطاقة، فإن الاستهلاك المفرط للكافيين يمكن أن يؤدي إلى انهيار الطاقة، وتعطيل النوم.

وجبات عالية الدهون

أكدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية، أن الأطعمة الغنية بالدهون أو الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، مثل الوجبات السريعة والأطعمة المقلية، يمكن أن تبطئ عملية الهضم وتجعلك تشعر بالخمول، استبدلها بالأطعمة الغنية بالدهون الصحية مثل تلك الموجودة في الأفوكادو والمكسرات والبذور.

وجبات ثقيلة ودهنية

يمكن للوجبات الكبيرة والثقيلة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية أن تحول تدفق الدم بعيدًا عن الدماغ والعضلات، مما يجعلك تشعر بالنعاس، وذلك لأن الوجبات الدهنية عالية الدهون تستهلك الكثير من الطاقة للهضم، مما يستنزف موارد الجسم.

الإفراط في الملح

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم يمكن أن تؤدي إلى الجفاف، وإفراز البول، مما يجعلك تشعر بالتعب، انتبه إلى كمية الملح التي تتناولها وركز على الأطعمة الطازجة الكاملة.