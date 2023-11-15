شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخوخة مش دايما السبب.. علامات تنذر ببداية الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع التقدم التدريجى فى العمر يفقد كل منا القدرة على التذكر والمعرفة الجيدة، وهو النتيجة الطبيعية للمرحلة العمرية، ومن المعروف أن التقدم في السن يصاحبه فقدان الذاكرة بداية من عدم تذكر أسماء الأشخاص والأماكن، وتكرار الأشياء أكثر من مرة، إلى نسيان الأشياء اليومية.

وفقا لموقع " healthsite"، ستبدأ هذه الأعراض بالظهور مع تقدم الأشخاص في السن، ولكن هناك بعض الأعراض الأخرى لفقدان الذاكرة التي لا تتعلق بالشيخوخة بل بالأمراض المعرفية" الزهايمر".

عدم القدرة على تعلم شىء جديد

يمتلك العقل البشري القدرة على تعلم أشياء جديدة، ولكن عندما يتوقف ذلك عن الحدوث، فقد يكون ذلك مدعاة للقلق، عدم القدرة على تعلم أشياء جديدة مثل التكنولوجيا أو المهام يمكن أن يكون علامة على المرض المعرفي.

المهام السهلة قد تبدو صعبة

قد يواجه الناس صعوبة في القيام بمهام يومية وبسيطة للغاية لم يواجهوا صعوبة في القيام بها من قبل، وهذا تغيير غريب ويمكن أن يكون مقلقًا.

نسيان المحادثات الأخيرة

قد ينسى بعض الأشخاص المحادثة بأكملها بسرعة كبيرة، نعم، من الطبيعة البشرية أن ننسى المحادثات القديمة جدًا، ولكن ليس الحديثة، في بعض الأحيان، إذا حاولنا جاهدين، يمكننا حتى أن نتذكر المحادثات القديمة.

نسيان الأماكن المألوفة

قد لا يتمكن الأشخاص من تذكر الأماكن أو الشوارع أو أسمائهم المألوفة جدًا، عادة ما تكون هذه الأشياء محفورة في العقل البشري ونسيانها قد يبدو غير عادي ومثير للقلق.

تكرار القصص في فترات قصيرة جدًا

يكرر مرضى الزهايمر والخرف القصص مرارًا وتكرارًا ثم ينسون أنهم قالوا ذلك من قبل، وهذا هو أحد الأعراض الرئيسية للتدهور المعرفى، إذا كان أحد أفراد أسرتك يفعل ذلك أيضًا، فقد يعني ذلك شيئًا أكبر من فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.