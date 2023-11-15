شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض عرق النسا وطرق الوقاية.. بلاش مجهود زيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرق النسا، شكوى وألم يتجدد دائما، ووفقا لتقرير نشر فى موقع mymosh فإن عرق النسا مشكلة تنتج من تهيج أو التهاب العصب فى الورك، وتكون أعراضه كثيرة وآلامه أيضا، وكثيرا ما يشعر صاحبه بعدم الراحة.

وفى السياق ذاته قال الدكتور عادل سلطان استشارى الطب النفسى والأعصاب بقصر العينى، إن عرق النسا هو التهاب شديد ينتج عنه أعراض عديدة، منها حالة من الألم مع تنميل مع ضربات شديدة بل ومؤلمة أيضا ، فى منطقة الساق وأسفل الظهر مرورا بالمؤخرة، وغالبا ما يتم شفاء المرضى بعرق النسا تدريجيا، وبمرور الوقت.

وأوضح استشارى الأعصاب أن هذه الآلام إذا خرجت عن التحمل والمألوف لمريض عرق النسا لابد من عرضه على مختص يحدد طبيعة العلاج الدوائى الذى يمكن أن يساعد فى تخفيف الآلام والخبطات التى تعانى منها.

ونصح الدكتور عادل بضرورة الاهتمام باتباع نمط حياة وحركة وغذاء صحى، كممارسة المشى أو تمرينات الإطالة أو غيرها من الممارسات الرياضية الهامة التى تحد من الألم وتخفف الالتهاب، كذلك يجب أن يهتم مريض عرق النسا بعدم الإفراط فى بذل المجهود، فالحركة الزائدة والكسل الزائد كلاهما غير مفيد لهذا المريض، وتنشيط الدورة الدموية أمر هام له.