شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريدين معرفته عن سكر الحمل.. الأسباب وعلامات تحذيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سكر الحمل هو حالة يمكن أن تتطور أثناء فترة الحمل، ويتطلب الأمر فور اكتشافه مراقبة وإدارة دقيقة من قبل الطبيب والسيدة الحامل، ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، فإن سكر الحمل يتطور أثناء فترة الحمل خاصة خلال الثلث الثاني أو الثالث، ويحدث ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما قد يشكل مخاطر على كل من الأم والجنين، في حين أن معظم النساء المصابات بسكر الحمل لا يعانين من أي أعراض ملحوظة، فمن الضروري أن يكن على دراية بعوامل الخطر والعلامات التحذيرية.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بسكري الحمل:

ـ العمر: النساء فوق سن 25 عامًا أكثر عرضة للإصابة.

ـ التاريخ العائلي: التاريخ العائلي لمرض السكري يمكن أن يزيد من خطر الإصابة.

ـ الوزن الزائد أو السمنة: الوزن الزائد في الجسم يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بسكري الحمل.

ـ سكري الحمل السابق: إذا كنتِ مصابة بسكري الحمل في حمل سابق، فمن المرجح أن تصابي به مرة أخرى.

ـ متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS): النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض معرضات لخطر متزايد.

أعراض تحذيرية أخرى لسكر الحمل

في حين أن معظم النساء المصابات بسكري الحمل لا يعانين من أعراض ملحوظة، إلا أن بعض العلامات التحذيرية قد تشير إلى الحاجة إلى مزيد من التشخيص الصحيح لدى الطبيب:

1. زيادة العطش وكثرة التبول .

2. التعب المفرط الذي لا يمكن تفسيره بالحمل وحده قد يكون علامة على الإصابة بسكري الحمل.

3. فقدان أو زيادة الوزن غير المبررة: التغيرات المفاجئة في الوزن يمكن أن تكون مؤشرا على تقلبات نسبة السكر في الدم.

4. الالتهابات المتكررة: يمكن أن يؤدي سكري الحمل إلى إضعاف جهاز المناعة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

5. عدم وضوح الرؤية: يمكن أن يؤثر ارتفاع مستويات السكر في الدم على رؤيتك، مما يسبب عدم وضوح الرؤية أو صعوبة التركيز.

6. الغثيان والقيء: غثيان الصباح شائع أثناء الحمل، ولكن الغثيان والقيء المستمر يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسكري الحمل.

7. بقع داكنة على الجلد: تظهر لدى بعض النساء المصابات بسكري الحمل بقع داكنة من الجلد، عادة حول الرقبة أو الإبطين أو منطقة الفخذ.

8. الجوع المفرط: يمكن أن تكون الشهية التي لا تشبع علامة على عدم السيطرة على مستويات السكر في الدم .