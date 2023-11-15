هل بذور الشيا تنقص الوزن؟ 

بيروت - نادين محمد - كنتِ تعاني من زيادة الوزن فإن أي طريقة تسهل المهمة بالطبع ستكون محل اهتمام. حسب خبراء التغذية فإن تضمين بعض الأطعمة في نظامكِ الغذائي يعزز فقدان الوزن.

تعتبر بذور الشيا من أفضل الأطعمة التي يمكن الاعتماد عليها في رحلة فقدان الوزن، لأنها مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية. عند تحضيرها بشكل صحيح، تعزز صحة الجهاز الهضمي وتعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي، وهو أمر هام للحفاظ على وزن صحي.

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فوائد بذور الشيا

أظهرت الأبحاث أن بذور الشيا تعزز صحة القلب، وتساعد في علاج مرض السكري، وتمنع الشيخوخة المبكرة ، ولها القدرة على الوقاية من سرطان عنق الرحم والثدي، وتقوي العظام.

يجب نقع بذور الشيا قبل تناولها- المصدر freepik

مضادات الأكسدة مثل حمض الكلوروجينيك، وحمض الكافيك، والميريستين، والكيرسيتين، والكايمبفيرول الموجودة في بذور الشيا لها تأثيرات إيجابية في حماية الكبد بالإضافة إلى خصائص تعزيز صحة الجلد.

تحتوي بذور الشيا على نوع فريد من الألياف يسمى الصمغ، والذي يساعد على إبقاء الطعام في المعدة لفترة أطول حتى تشعرين بالشبع لفترة أطول. وهذا يجعل بذور الشيا مثالية لـ فقدان الوزن لأنها تساعد في السيطرة على الجوع.

الكمية الموصى بها من بذور الشيا لانقاص الوزن



يجب أن يكون الاستهلاك اليومي حوالي ملعقة كبيرة ولكن لا يتجاوز 20 جرامًا. قد تبدو البذور صغيرة الحجم، لكنها تحمل قيمة غذائية كبيرة تكفيكِ طوال اليوم.

كيف تساعد بذور الشيا في إنقاص الوزن؟



تعتبر بذور الشيا مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي ، وهو أمر حيوي لبناء العضلات ومضبط نسبة السكر في الدم وحرق الدهون. يساعدكِ البروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول ويقلل الشهية، مما يقلل ب من السعرات الحرارية التي تتناولها.

تناول ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا يمد الجسم بـ 10 جرامات من الألياف، أي حوالي 40 بالمائة من الاستهلاك اليومي الموصى به. تستغرق الأطعمة الغنية بالألياف وقتًا أطول للهضم، مما يجعلكِ تشعرين بالشبع لفترة أطول.

الألياف تساعد في تنظيم حركات الأمعاء وكذلك التخلص من السموم المتراكمة في الأمعاء. كما أن تناول بذور الشيا يقلل من الأنسجة الدهنية الحشوية، والمعروفة أيضًا بدهون البطن.

طرق تناول بذور الشيا -المصدر freepik



الطريقة الصحيحة لاستخدام بذور الشيا لإنقاص الوزن:



هناك عدة طرق لتناول بذور الشيا و الاستفادة من جميع خصائصها

نقع بذور الشيا



تحتوي بذور الشيا على معززات للهضم تنطلق عند نقع البذور، ويفضل أن يكون ذلك طوال الليل، ولكن حتى 20 دقيقة قد تفي بالغرض. ليس هناك أي ضرر في تناول بذور الشيا دون نقعها ولكنكِ لن تحصلي على الفوائد الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، عندما تأكلها جافة، فإنها يمكن أن تمتص الماء من الجسم وتسبب الجفاف.

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أضفي بذور الشيا إلى العصير



ضعي ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا في كوب عصير وأضيفي إليه الماء أو الحليب. حركِ الخليط حتى يمتزج بشكل صحيح، ثم انقعيه طوال الليل. في الصباح، أضفِ الخضار والفواكه إلى نفس الكوب، وأضف المزيد من السوائل وامزجيهم معًا لتحضير عصير صحي.

المصادر:

thehealthsite