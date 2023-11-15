شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لمرض الانسداد الرئوى.. تعرف على الأعراض والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمى لمرض الانسداد الرئوى المزمن، اليوم الأربعاء، ويهدف الاحتفال إلى التوعية بهذا المرض الذى يعتبر من أكثر الأمراض المسببة للوفاة على مستوى العالم، وهو مرض تنفسى يؤثر على الرئتين ويسبب صعوبة فى التنفس بحسب موقع thenextbreath.

يؤدى مرض الانسداد الرئوى المزمن إلى إتلاف الرئتين، ما يسبب ضيق التنفس والسعال، قد تؤثر هذه الأعراض بشكل كبير على القدرة على أداء حتى الأنشطة اليومية الأكثر روتينية، مثل الأعمال المنزلية، وتحد من القدرة على ممارسة الرياضة ومن أعراض مرض الانسداد الرئوى أيضاً صعوبة التنفس، السعال، التعب والإرهاق، السعال المصحوب ببلغم.

يمكن أن تؤدى أعراض مرض الانسداد الرئوى المزمن إلى القلق والاكتئاب واضطرابات النوم.

لا يوجد علاج لمرض الانسداد الرئوى المزمن، لكن التشخيص والعلاج المبكر - مع الدعم للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، إذا لزم الأمر - يمكن أن يساعد فى إبطاء تطور الأعراض وتقليل خطر تفاقمها.

ما يقرب من 50% من المرضى الذين يعانون من مرض معتدل إلى شديد تستمر الأعراض لديهم بما في ذلك التدهور التدريجي في وظائف الرئة.

أحد التحديات الرئيسية التي تواجه معايير علاجات الرعاية الحالية - مثل موسعات الشعب الهوائية والأدوية المستنشقة الأخرى - هو أنها لا تعالج الالتهاب الكامن الذى يساهم فى مرض الانسداد الرئوى المزمن.

يمكن أن تؤدى أنواع مختلفة من الالتهابات إلى تغيرات بيولوجية فى الرئتين مثل تلف الأنسجة، والتندب، وتضييق المسالك الهوائية، وزيادة إنتاج المخاط، وكلها يمكن أن تساهم في التدهور التدريجي لوظائف الرئة.

حاليًا، لا توجد أدوية تعالج هذه الأنواع المختلفة من الالتهابات الكامنة، والتي يمكن أن تساعد في إبطاء انخفاض وظائف الرئة في مرض الانسداد الرئوي المزمن.

علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن

لا يوجد حاليًا علاج لمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD). لكن العلاج يمكن أن يساعد في إبطاء تطور الحالة. ويمكن أن يساعد أيضًا في السيطرة على الأعراض.

ومن أهم الطرق التي تساعد على علاج تحسين الحالة وتقليل المضاعفات..

- التوقف عن التدخين.. إذا كنت مصابًا بمرض الانسداد الرئوي المزمن وكنت تدخن، فإن التوقف عن التدخين هو أهم شيء يمكنك القيام به

- أجهزة الاستنشاق والأدوية للمساعدة في تسهيل التنفس

- إعادة التأهيل الرئوي

- الجراحة أو زرع الرئة