شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: تناول الطعام من 9 صباحا لـ7 مساء يجعلك أكثر سعادة ونشاطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بريطانية، أن تناول الطعام فقط بين الساعة 9 صباحًا و7 مساءً، "سيجعلك أكثر سعادة وأقل جوعًا وأكثر نشاطًا": الخبراء يشيدون بالفوائد الصحية للصيام لمدة 14 ساعة يوميًا، يشجع بعض المدافعين عن الصيام المتقطع تناول الطعام في فترة لا تزيد عن 6 ساعات، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة، لقد أظهرت دراسة جديدة أن الصيام لمدة 14 ساعة يوميا يمكن أن لا يجعلك تشعر بالجوع، ويمنحك المزيد من الطاقة ويجعلك تتمتع بمزاج أفضل، حيث تكشف نتائج إحدى التجارب أن تقييد استهلاكك الغذائي في فترة زمنية محددة مدتها 10 ساعات، على سبيل المثال تناول الطعام فقط بين الساعة 9 صباحًا و7 مساءً، يمكن أن يكون له فوائد صحية إيجابية.

ويشجع بعض المدافعين عن الصيام المتقطع فترات زمنية مقيدة لتناول الطعام تصل إلى 6 ساعات، مثل تناول كل طعامك بين الساعة 11 صباحًا و5 مساءً، لكن فريقًا من الباحثين من جامعة كينجز كوليدج في لندن، وجد أن الفترة المسموح بها في تناول الطعام الأقل تقييدًا يمكن أن تؤدي إلى تغييرات إيجابية في المزاج والطاقة والجوع.

وقام أكثر من 37000 شخص بتطبيق الدراسة، حيث طُلب منهم تناول الطعام كالمعتاد لمدة أسبوع، ثم تناول الطعام فقط خلال فترة تناول الطعام لمدة 10 ساعات خلال الأسبوعين التاليين.

وطُلب منهم أيضًا تسجيل معلومات حول مستويات مزاجهم وطاقتهم وجوعهم، وكشف التحليل أن أولئك الذين صاموا لمدة 14 ساعة في اليوم، أظهروا طاقة ومزاجًا أعلى وكانوا أقل جوعًا.

أولئك الذين كانوا متسقين مع الفترة المحدودة في تناول الطعام الخاصة بهم حصلوا على فوائد أكبر من أولئك الذين قاموا بتنويع فترة السماح لتناول الطعام الخاصة بهم يومًا بعد يوم، واختار جميع المشاركين تقريبًا مواصلة التدخل لأسابيع إضافية.

وقالت الدكتورة سارة بيري، الباحثة في كينجز كوليدج لندن وكبيرة العلماء، إن هذه أكبر دراسة لإظهار أن الصيام المتقطع يمكن أن يحسن صحتك في بيئة حقيقية، الأمر المثير حقًا هو أن النتائج تظهر أنه لا يتعين عليك أن تكون مقيدًا للغاية لرؤية نتائج إيجابية.

"إن نافذة تناول الطعام لمدة 10 ساعات، والتي كان من الممكن التحكم فيها بالنسبة لمعظم الناس، أدت إلى تحسين الحالة المزاجية ومستويات الطاقة والجوع.

وأضافت، كيت بيرمنجهام، التي عملت أيضًا في البحث: "تضيف هذه الدراسة إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي توضح أهمية الطريقة التي تأكل بها، إن التأثير الصحي للطعام لا يقتصر فقط على ما تأكله، بل أيضًا على الوقت الذي تختار فيه تناول وجباتك، كما أن نافذة تناول الطعام هي سلوك غذائي مهم يمكن أن يكون مفيدًا للصحة، تظهر النتائج أننا لسنا بحاجة إلى تناول الطعام طوال الوقت، سيشعر الكثير من الناس بالشبع وحتى فقدان الوزن إذا قصروا طعامهم على فترة زمنية مدتها 10 ساعات، لقد تم تقديم الملخص في مؤتمر التغذية الأوروبي في بلغراد، صربيا، تشير النتائج الحديثة، أيضًا، إلى أن تناول الوجبات الخفيفة بعد الساعة 9 مساءً قد يكون أسوأ لصحتك.

وطُلب من أكثر من 800 شخص في المملكة المتحدة تسجيل كل وجبة خفيفة تناولوها على مدى يومين إلى أربعة أيام، ثم تم تحليل مستويات السكر في الدم المرتبطة بخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، ومستوى الدهون في الدم المرتبط بخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين أبلغوا عن تناول وجبات خفيفة بعد الساعة 9 مساءً كانت قراءاتهم أسوأ من أولئك الذين لم يتناولوا وجبات خفيفة على الإطلاق بعد هذا الوقت.