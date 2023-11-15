ما هو سرطان عنق الرحم وهل يمكنك الوقاية منه؟

بيروت - نادين محمد - يعد سرطان عنق الرحم أحد أنواع السرطان القليلة التي يمكن الوقاية منها بشكل شبه كامل. وقد انخفض معدل الوفيات الناجمة عن هذا المرض بأكثر من النصف في العقود القليلة الماضية.

يعد فيروس الورم الحليمي البشري السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم ، على الرغم من أنه لا يسبب المرض دائمًا. يعاني العديد من الأشخاص من فيروس الورم الحليمي البشري ولا يصابون بسرطان عنق الرحم.

إلا أن اللقاح يستهدف بعضًا من أخطر سلالات فيروس الورم الحليمي البشري. ويقوم أطباء أمراض النساء بشكل روتيني بإجراء مسحة عنق الرحم، والتي يمكنها اكتشاف جميع أنواع سرطان عنق الرحم تقريبًا وفحص فيروس الورم الحليمي البشري.

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حقائق عن سرطان عنق الرحم

هناك نوعان من الخلايا في عنق الرحم ، ما بين 80% إلى 90% من حالات سرطان عنق الرحم تبدأ في الخلايا الحرشفية أما الباقي فيبدأ من الخلايا الغدية ويسمى بالسرطان الغدي .

نادرا ما يكون لسرطان عنق الرحم في مرحلة مبكرة أعراض. قد لا تعرف أن هناك أي خطأ حتى يصبح السرطان أكثر تقدمًا. ومن ثم يمكن أن يكون لديك نزيف أو إفرازات مهبلية غير منتظمة، ولحسن الحظ، يمكن لاختبارات الفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم ، وفيروس الورم الحليمي البشري الذي يسببه عادةً، في وقت مبكر جدًا.

يعد سرطان عنق الرحم بطيء النمو. عادةً ما يستغرق الأمر بضع سنوات حتى تتحول خلية عنق الرحم الطبيعية إلى خلية سرطانية، ويعد اكتشاف الخلايا ما قبل السرطانية وعلاجها أفضل طريقة للوقاية من سرطان عنق الرحم.

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اختبار مسحة عنق الرحم

اختبار عنق الرحم هو خط دفاعك الأول ضد سرطان عنق الرحم. أثناء فحص الحوض، سيأخذ طبيب أمراض النساء عينة من خلايا عنق الرحم للبحث عن الخلايا التي يمكن أن تتحول إلى سرطان . قد لا تصبح هذه الخلايا السرطانية مشكلة أبدًا. ولكن من الأفضل اكتشافها والتخلص منها .

إذا كان لديك اختبار عنق الرحم غير طبيعي ، فسيقوم طبيبك بإجراء المزيد من الاختبارات للنظر عن كثب إلى عنق الرحم و التخلص من الأنسجة من عنق الرحم لأخذ خزعة .

إن تحديد الخلايا السرطانية سيسمح بالعلاج لمنعها من التحول إلى سرطان. هناك عدد من الطرق التي يمكن لطبيبك من خلالها التخلص من الخلايا السرطانية. عادةً، يمكنهم التخلص من الأنسجة فعليًا باستخدام خزعة مخروطية أو تدميرها باستخدام العلاج بالليزر أو الجراحة بالتبريد..

إذا أظهر اختبار عنق الرحم وجود خلايا سرطانية، فسيقوم طبيبك بإجراء المزيد من الاختبارات لمعرفة المرحلة التي وصل إليها السرطان. الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي كلها خيارات علاجية، وسيعتمد معدل النجاح على مدى اكتشاف السرطان في وقت مبكر.

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اختبار فيروس الورم الحليمي البشري

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إذا كان عمرك يتراوح بين 30 و65 عامًا، فيمكنك إضافة اختبار لفيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة وتمديد الفحص كل 5 سنوات. أو استمري في إجراء الاختبار كل 3 سنوات باستخدام مسحة عنق الرحم فقط.

إذا كنت أكبر من ذلك، فقد تتمكنين من التوقف عن الاختبار إذا لم تكن لديك أي مسحة عنق الرحم غير طبيعية أثناء الفحص الروتيني أو لم تكن معرضًا لخطر كبير للإصابة بسرطان عنق الرحم.

يتم استخدام اختبار فيروس الورم الحليمي البشري مع اختبار عنق الرحم كوسيلة لتعزيز القدرة على اكتشاف سرطان عنق الرحم. نظرًا لأن سرطان عنق الرحم مرتبط جدًا بفيروس الورم الحليمي البشري، فإنه يحتوي على العديد من عوامل الخطر نفسها.

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أعراض سرطان عنق الرحم التي يجب أن تعرفيها

هناك أكثر من 100 نوع من فيروس الورم الحليمي البشري، لكن اثنين منها (النوعان 16 و18) يسببان أكثر من نصف حالات سرطان عنق الرحم. يستهدفهم لقاح فيروس الورم الحليمي البشري .

يتم إعطاء اللقاح أو التطعيم على ثلاث جرعات على مدار 9 أشهر تقريبًا . بالنسبة للأطفال الذين يبدأون أي سلسلة من فيروس الورم الحليمي البشري عندما يكون عمرهم أقل من 15 عامًا، فإنهم يحتاجون إلى جرعتين فقط بدلاً من ثلاث.

على الرغم من أن اللقاح يُعطى بشكل أكثر شيوعًا قبل سن 26 عامًا، فقد تمت الموافقة على استخدامه حتى سن 45 عامًا.



المصدر:webmd