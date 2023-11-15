شكرا لقرائتكم خبر عن فئات ممنوعة من الخروج خلال التقلبات الجوية إلا فى الضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع التقلبات الجوية وانتشار العدوى فى كل مكان تزداد نسب الإصابة بالفيروسات والعدوى والأمراض التنفسية سواء عند الكبار أو الأطفال، وفى هذا السياق قال الدكتور أحمد جعفر، أستاذ المناعة بالمركز القومى للبحوث فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 "هناك فئات ممنوعة من الخروج من المنزل فى ظل تقلبات الجو، وهم مرضى الربو ومن يعانون من أى مشاكل فى الجهاز التنفسى والحساسية".

وأضاف أستاذ المناعة قائلاً "الأتربة وتقلبات الجو وانتشار الفيروسات والبكتيريا تؤثر بشكل كبير على الجهاز التنفسى وتبدأ الفيروسات تنتشر فى الرئة ما يزيد من الإفرازات ويسبب ارتفاعا فى درجة الحرارة والسعال والعطس وتكسير فى الجسم وغيرها من الأعراض".

وتابع جعفر قائلاً "فى حالة ضرورة الخروج من المنزل ينصح المرضى المعرضين لمشاكل صحية بالالتزام بارتداء كمامتين معاً حتى تعمل كفلتر وتمنع دخول الفيروسات والعدوى للجهاز التنفسى، مع الاهتمام بشرب السوائل الدافئة مثل الينسون والنعناع والبابونج والزنجبيل".

واستكمل حديثه قائلا "ينصح أيضا بالاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى مثل "الكيوى، البرتقال، اليوسفى، الجوافة، الفلفل الملون، الليمون، الأناناس، الفراولة"، وغيرها من الخضراوات والفواكه والعصائر الطبيعية.

وأضاف أن العسل الأبيض من أهم الطرق الطبيعية التى تعزز صحة الجهاز المناعى، وتحد من خطر الإصابة بالأمراض والفيروسات، لأنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية، لذلك ينصح بتناوله يوميا أو إضافته إلى الوجبات الغذائية.