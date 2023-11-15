شكرا لقرائتكم خبر عن علامة فى فمك تشير لإصابتك بمتغير كورونا الجديد.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الأطباء والخبراء عن علامة تظهر في الفم تدل على الإصابة بمتغيرات كورونا الجديدة المنتشرة في الوقت الحالي وهى: HV.1 وJN.1، وهذه العلامة هي التهاب وتورم اللسان مع ظهور بقع بيضاء اللون على اللسان، وذلك بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أعراض متغيرات كورونا الجديدة على اللسان

وهذه الأعراض التي تظهر على اللسان تشمل: التهاب وتورم اللسان، بقع بيضاء اللون، احمرار، فقدان حاسة الشم والتذوق، تنميل اللسان.

وتؤثر متغيرات كورونا الجديدة على اللسان، حيث تواجه المناعة بالجسم فيروس كورونا، ونتيجة استجابة جهاز المناعة للفيروس يحدث التهاب وتورم في الجسم بأكمله بما في ذلك اللسان.​

وبحسب الخبراء فإن أعراض التهاب اللسان تكون أكثر وضوحًا وارتباطاً مع متغير بيرولا الجديد لكورونا، حيث يسبب "بيرولا" التهابات الفم والجلد.ومن أعراض متغيرات كورونا الجديدة ضيق التنفس وألم العضلات، الإرهاق، فقدان حاسة الشم، التهاب الحلق، سيلان الأنف، الغثيان، الاسهال.



وبحسب التقرير يجب استشارة الطبيب عند ظهور الأعراض وكذلك أعراض اللسان المرتبطة بالمتغيرات الجديدة لكورونا، خاصة للأشخاص الذين تستمر معهم أعراض التهاب اللسان لفترة طويلة، ويمكن تخفيف أعراض التهاب اللسان المرتبطة بكورونا بتناول أدوية المسكنات.

طرق الوقاية من متغيرات كورونا الجديدة

-الحصول على تطعيمات كورونا واللقاحات المعززة.

-ارتداء الكمامة والبعد عن الازدحام والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

-غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين.

-تناول نظام غذائى متوازن وممارسة الرياضة وتقليل التوتر والنوم بشكل جيد وكل هذه الأشياء تعزز جهاز المناعة.