شكرا لقرائتكم خبر عن من مخك إلى معدتك.. كيف يؤثر الضغط النفسى على صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر الضغط النفسي بشكل سلبي علي صحتك النفسية والجسدية، وخلال هذا التقرير سنتعرف على طرق التخلص من الضغوط النفسية ومخاطرها على صحتك، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع " health.".

وأشار التقرير إلى أن الإجهاد هو رد فعل جسدى إذا كنت تشعر بخطر، فيرسل المخ المحفزات سواء كيميائية أو على طول الأعصاب إلى الغدة الكظرية، وتقوم هذه الغدة بعد ذلك بإنتاج الهرمونات، مثل الكورتيزول والأدريالين.

ماذا يفعل الضغط النفسي والتوتر المزمن بجسمك؟

وهنا يجب البحث عن الأسباب التي يفعلها الضغط النفسي في جسم الإنسان، وما هي الأضرار الناتجة عن هذا الأمر، أي استمرار الشعور بالضغط النفسي، ومنها:

-نوبات الربو:

التوتر من مسببات الربو، فإذا كنت تعاني من الربو، فمن المحتمل أن تؤدي هذه المشاعر السلبية والضغط النفسي والتوتر إلى تفاقم الأعراض، والسبب أن التوتر يؤثر على تنفسك، حتى لو لم تكن مصابًا بالربو.

-اضطرابات الجهاز الهضمي:

عندما تكون متوترًا أو قلقًا، يمكن أن تتداخل الهرمونات المفرزة مع عملية الهضم مما قد يسبب عددًا من مشكلات الجهاز الهضمي مثل :

-إمساك.

-إسهال.

-عسر الهضم.

-فقدان الشهية.

-غثيان.

-القرحة.

-تشنج المعدة.

-مشاكل في القلب:

زيادة في معدل ضربات القلب، فالتوتر المستمر يتسبب في ارتفاع نسبة ضغط الدم، عن طريق زيادة انقباض الأوعية الدموية، وهذا يزيد من خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول والنوبات القلبية.

يمكن أن يكون للتوتر المزمن تأثير سلبي على الصحة العقلية وارتفاع ضغط الدم ، وكلاهما من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ولتجنب مشاكل القلب المرتبطة بالتوتر، جرب أسلوب حياة صحي للقلب.

-الصداع:

يمكن أن يتركك التوتر مصابًا بصداع، فهذا النوع من الصداع يعد النوع الأكثر شيوعا، فعادةً ما تشعر وكأن "شريطًا يضغط على الرأس" ويحدث في منطقة الرأس أو فروة الرأس أو الرقبة، ويؤدي التوتر أيضًا إلى توتر عضلاتك، مما قد يؤدي إلى تفاقم الصداع، ويمكنك علاج الصداع بالأدوية، ويمكنك أيضًا العثور على طرق لعلاج التوتر الذي يسببه.

-ارتفاع نسبة السكر في الدم:

من المعروف أن التوتر والضغط النفسي يرفع نسبة السكر في الدم، وإذا كنت مصابًا بمرض السكر، فقد تجد أن نسبة السكر في الدم لديك أعلى عندما تكون تحت الضغط، ويمكن أن يؤدي الإجهاد إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول والجلوكوز، بالإضافة إلى زيادة مقاومة الأنسولين.

-زيادة الشهية والوزن:

إذا كنت تعاني من التوتر الذي يستمر لفترة طويلة ومستمرة، ينتج الجسم هرمون الكورتيزول، وهو هرمون يزيد من شهيتك ويدفعك إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون، ولذا تصبح عرضة للإصابة والتعرض لزيادة الوزن.