شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم البطاطس.. هيشبعك ويخسسك فى أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم البطاطس من الأنظمة الغذائية الرائجة والتى يتبعها البعض لإنقاص الوزن، ويتناول الأشخاص البطاطس فى هذا النظام الغذائي مهروسة أو مسلوقة أو مشوية، بحسب موقع do fasting.ويمكن للناس اتباع ريجيم البطاطس عدة أيام أو أسابيع أو حتى أشهر، ومع ذلك، فمن المستحسن الاستمرار عليه لمدة 3 إلى 5 أيام.

كما تنص الإرشادات، باتباع حمية البطاطس، أنك ستأكل ما بين 1 إلى 2 كيلو من البطاطس يوميًا، أي ما يعادل 530 إلى 1300 سعرة حرارية، و بهذه الطريقة، حيث يساعد ذلك في إنقاص الوزن عن طريق فقدان ما يصل إلى نصف كيلو جرامات يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، يدعي هذا النظام الغذائي أنه يجعلك تشعر بالشبع، ويقدم العناصر الغذائية الأساسية، ويحسن بكتيريا الأمعاء.

ومع ذلك، فإن النظام الغذائي للبطاطس يفتقر إلى الأدلة العلمية ولا تدعمه الأبحاث.





القواعد الأساسية لريجيم البطاطس

يمكنك تناول البطاطس العادية المطبوخة لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام فقط (البطاطا المسلوقة، البطاطس المشوية بالفرن).

يجب عليك تناول كيلو إلى ٢ كيلو من البطاطس يوميًا.

أي أطعمة أو بهارات أو إضافات أخرى ممنوعة منعا باتا.

استخدم الملح فقط إذا لزم الأمر.

ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة مثل المشي أو ركوب الدراجات.

لا يُسمح بمنتجات البطاطس عالية المعالجة (رقائق البطاطس، البطاطس المقلية).

يجب أن تلتزم بتناول 530-1300 سعرة حرارية يوميًا، وهو أقل بكثير من السعرات الحرارية اليومية الموصى بها للبالغين. علاوة على ذلك، يفتقر هذا النظام الغذائي إلى معظم العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها أجسامنا، ولهذا السبب لا ينبغي اتباعه لفترات طويلة.

ماذا نأكل فى ريجيم البطاطس؟

على الرغم من أن الإرشادات تنص على أنه يجب عليك تناول البطاطس العادية فقط، فلنتناول الخيارات الأخرى التي تقدمها الأنظمة الغذائية المختلفة للبطاطس.

تعد البطاطس البيضاء العادية مصدرًا جيدًا للألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات، والتي تلعب دورًا أساسيًا في مساعدة الجسم على أداء وظائفه بشكل صحيح.هذا هو الطعام الوحيد الذي يمكنك تناوله إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صارمًا للبطاطس.

يمكنك تحضير البطاطس المهروسة، أو البطاطس المشوية بالفرن، أو البطاطس المخبوزة، أو البطاطس المقلية بالهواء، أو البطاطس المسلوقة.

يمكنك إضافة القليل من الملح إذا لزم الأمر.

كما لا يُسمح لك بقليها أو استخدام الزيت بأي شكل من الأشكال.