أقوى علاج لتفتيت حصى الكلى

بيروت - نادين محمد - الحصوة هي عبارة عن كتلة صلبة أو بلورة غير منتظمة الشكل في الكلى ويمكن أن تكون صغيرة مثل حبة الرمل وقد يصل حجمها إلى حجم كرة الجولف. حصوات الكلى الصغيرة يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا عند خروجها من جسمك عبر المسالك البولية حيث قد يساعد شرب السوائل في هذه العملية، والتي قد تستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع.

ويمكن أن تنحصر حصوات الكلى الكبيرة في الحالب مما يمكن أن يسبب نزيفًا وتمنع البول من مغادرة جسمك وقد تحتاج إلى إجراء عملية جراحية.

ما الذي يسبب حصوات الكلى؟

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تتشكل حصوات الكلى من المواد الموجودة في البول. تمر المواد التي تتحد في الحصوات عادة عبر الجهاز البولي. وعندما لا يحدث ذلك، فذلك بسبب عدم وجود كمية كافية من البول، مما يتسبب في تركيز مواد بشكل كبير وتبلورها مثل الكالسيوم وحمض اليويريك وهذا عادة ما يكون نتيجة لعدم شرب كمية كافية من الماء.

اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل بعض الحالات التي تسبب الإسهال، والذي ينتج عنه فقدان نسبة كبيرة من سوائل الجسم، مسبباً حصى الكلى.

كما أن إجراء العمليات الجراحية في الجهاز الهضمي، مثل عملية تغيير مسار المعدة لعلاج البدانة، قد تسبب تكون حصى الكلى.

تاريخ العائلة، حيث أن الأشخاص الذين يكون لديهم تاريخ عائلي، مثل الأب أو الأم أو أحد الأشقاء قد أصيب بحصى الكلى، فإنه يكون أكثر عرضة للإصابة بحصى الكلى.

اتباع حمية غذائية تحتوي على الكثير من الكالسيوم، والصوديوم، والسكريات، وأوكسالات الكالسيوم، والأطعمة المكونة لحمض اليوريك والبروتينات.

تزيد نسبة الإصابة بحصوات الكلى عند الأشخاص الذين يتناولون اللحوم بنوعيها وذلك لأن الشخص حينما يعتمد على اللحوم في غذائه فانه بالمقابل يقلل من كميات الخضروات والفواكه، التي تحتوي على عنصر المغنيزيوم ذي المقدرة على منع تكون الحصوات.

تأتي حصوات الكلى في ذيل قائمة الأمراض التي تسببها الأطعمة المملحة. ولكن عندما يكثر تناول الصوديوم فان الكلى تقوم بإخراج الكثير من الكالسيوم فتكثر نسبة تركيزه في البول ما يؤدي إلى تكوين الحصوات.

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ما هي أعراض حصوات الكلى؟

يمكن أن يكون لديك حصوة في كليتك لسنوات ولا تعلمي بوجودها. ولكن، عندما تبدأ الحصوات في التحرك أو تصبح كبيرة جدًا، قد تكون لديك أعراض. تشمل أعراض حصوات الكلى ما يلي:

الشعور بألم في أسفل الظهر أو جانب من الجسم. يمكن أن يبدأ هذا الألم كألم خفيف قد يأتي ويذهب. ويمكن أيضًا أن يصبح الأمر شديدًا ويؤدي إلى الذهاب إلى غرفة الطوارئ.

الشعور بالغثيان أو القيء مع الألم.

رؤية الدم في البول.

الشعور بالألم عند التبول.

عدم القدرة على التبول.

الشعور بالحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان.

حمى أو قشعريرة.

وجود رائحة بول كريهة أو مظهر غائم.

قد لا تسبب حصوات الكلى الصغيرة ألمًا أو أعراضًا أخرى حيث تخرج من جسمك عن طريق البول.

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كيف يتم علاج حصوات الكلى؟

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تناول الأدوية

قد يوصي الطبيب بتناول دواء بدون وصفة طبية مثل الأيبوبروفين، أو دواء مخدر عن طريق الوريد إذا كنت في غرفة الطوارئ أيضاً قد يوصف أدوية لاسترخاء الحالب حتى تمر الحصوات.

يجب عليك أن تسأل الطبيب قبل تناول الإيبوبروفين حيث يمكن أن يزيد هذا الدواء من خطر الإصابة بالفشل الكلوي إذا تم تناوله أثناء إصابتك بنوبة حادة من حصوات الكلى خاصة عند أولئك الذين لديهم تاريخ من أمراض الكلى والأمراض المرتبطة بها مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

تنظير الحالب

لإجراء هذا الإجراء، يتم إدخال أداة صغيرة تسمى منظار الحالب في مجرى البول، من خلال المثانة إلى الحالب. تقوم هذه الأداة بإظهار حصوات الكلى ومن ثم استرجاعها في "سلة" جراحية أو تفتيتها باستخدام الليزر. يمكن لهذه القطع الصغيرة من حصوات الكلى الخروج بسهولة من جسمك عبر المسالك البولية.

تفتيت الحصوات بالموجات الصدمية

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في هذا الإجراء، يتم وضعك على نوع خاص من طاولة الجراحة أو الحوض. يتم إرسال موجات صادمة عالية الطاقة عبر الماء إلى الحصوات حيث تعمل موجات الصدمة على تفتيت الحصوات، والتي تكون قادرة بعد ذلك على الخروج من جسمك بسهولة أكبر.

استئصال حصوات الكلى

عندما لا يمكن علاج حصوات الكلى عن طريق الإجراءات السابقة إما بسبب وجود عدد كبير جدًا منها أو أنها كبيرة جدًا أو ثقيلة أو بسبب موقعها لذا يتم أخذ استئصال حصوات الكلى عن طريق إدخال أنبوب مباشرة إلى كليتك من خلال شق صغير في ظهرك ويتم بعد ذلك تفكيك الحصوات بواسطة مسبار الموجات فوق الصوتية وشفطها حتى لا تضطر إلى تمرير أي شظايا. يتم وضع دعامة مجرى البول بعد العملية (أنبوب داخلي من الكلية إلى المثانة ويتم إزالته بعد أسبوع واحد).

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