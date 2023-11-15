أفضل عصائر طبيعية لحرق الدهون وأهم فوائدها

بيروت - نادين محمد - الحميات الغذائية، أو النظام الصحي المتوازن لتخسيس الوزن وحرق الدهون، دون ممارسة التمارين الرياضية لن تحقق الهدف المنشود. عبارة يكررها جميع خبراء التغذية دون استثناء، لا بل الغالبية منهم ينصحون ببعض المشروبات التي تساعد على حرق الدهون، سواء الباردة منها أو الساخنة... مستندين إلى ما تحتويه من معادن، فيتامينات، ألياف ومضادات للأكسدة والتي تعمل على تنشيط عملية التمثيل الغذائي التي تعرف بعملية الأيض أو الاستقلاب، وبالتالي تساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية والدهون.

في هذا المقال، سنستعرض قائمة بأفضل أنواع العصائر الطبيعية التي تساعد على حرق الدهون وكيفية تحضيرها....

أفضل العصائر لحرق الدهون



عصير الرمان لحرق الدهون

الصورة من FREEPIK



المضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان تفوق 3 أضعاف الكمية الموجودة في الشاي الأخضر، إضافة إلى البوليفينول Polyphenoles وحمض اللينوليك Linoleic acid، وهذا يساعد بفعالية على تحفيز عملية التمثيل الغذائي وزيادة معدل حرق الدهون، خاصة في مناطق الجسم التي يصعب تنحيفها وإذابة الدهون فيها، كالبطن والأرداف. إلى ذلك، يساعد عصير الرمان في كبح الشهية لفترة طويلة، فضلاً عن مساهمته في إنقاص الوزن، فهو مصدر غني بفيتامين C، إذ يمد الجسم بأكثر من 40 % من احتياجاته اليومية.

عصير الجريب فروت لحرق الدهون

يحتوي الجريب فروت على نسب مرتفعة من فيتامين C الذي يساعد الجسم في التخلص من السموم بشكل طبيعي، كما يحسن من عملية الهضم، الأمر الذي يساهم في حرق الدهون المتراكمة.

للمزيد عن فيتامين C اليك حرق الدهون والوقاية من الفيروسات برجيم الفيتامين C

عصير الأناناس لحرق الدهون

الصورة من FREEPIK



يمتاز الأناناس بسعراته الحرارية المنخفضة وباحتوائه على إنزيم هام يعرف بالبروميلين Bromelain الذي يلعب دوراً هاماً في استقلاب البروتين وحرق الدهون الزائدة، خاصة في منطقة البطن، كما يتشارك هذا الإنزيم مع إنزيمات أخرى، مثل الليباز Lipase على كبح الشهية وحرق الدهون.

عصير الجزر لحرق الدهون

الجزر قليل السعرات الحرارية، ما يجعل عصره مفيداً لفقدان الوزن وحرق الدهون، فهو غني بفيتامين A والكاروتينات، إضافة إلى الألياف التي تساعد على الشعور بالامتلاء. إلى ذلك، يحفز عصير الجزر من إفراز العصارة الصفراوية، ما يساعد في حرق الدهون، كما أنه يمنع احتباس الماء في الجسم.

يمكن تناول عصير الجزر منفرداً أو تضاف له ½ بثمرة من البرتقال والقليل من الزنجبيل المبروش لمضاعفة فعاليته في حرق الدهون.

عصير البطيخ لحرق الدهون

الصورة من FREEPIK

يحتوي كل 100 غرام من البطيخ على 30 سعرة حرارية فقط،كما أنه من العصائر الغنية بالألياف والماء، ما يساعد على كبح الشهية، هذا إضافة إلى أنه يحتوي على حمض أميني يطلق عليه Arginine Amino Acid الذي يلعب دوراً هاماً في حرق الدهون.

عصير الخيار لحرق الدهون



عصير الخيار من العصائر القليلة السعرات الحرارية، إذ يحتوي الكوب الواحد منه على 16 سعرة حرارية فقط، وفي الوقت نفسه، يحتوي على نسب عالية من الماء والألياف، ما يساهم في كبح الشهية لفترات طويلة. إلى ذلك، في الخيار مركب يسمى Sterols ، يساعد على خفض الكولسترول في الدم، إضافة إلى نسبة ضئيلة من الصوديوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم الذي يتسبب في زيادة دهون البطن.

لمضاعفة فعالية عصير الخيار في حرق الدهون، يضاف عصير حبة من الليمون وبضع وريقات من النعناع الطازج، فالليمون غني بفيتامين C الذي يلعب دوراً هاماً في حرق الدهون، تطهير الأمعاء وتخليص الجسم من السموم، في حين أن النعناع يساعد على تحسين عملية الهضم والتخلص من المغص والغازات.

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