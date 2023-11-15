شكرا لقرائتكم خبر عن "فوبيا أكل الجبنة".. اضطراب نفسى تعرف على أسبابه وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوروفوبيا أو رهاب الجبنة هو نوع من الخوف الشديد من تناول الجبنة، وقد يعانى الشخص المصاب من نوبات الهلع أو القلق من وجود الجبنة، وتختلف درجات هذا الاضطراب في حدتها، من الأعراض الشديدة للخفيفة، ويمكن أن يؤثر هذا الرهاب في درجاته الشديدة على الحياة اليومية ويتطلب علاجاً للتحكم في الخوف الشديد، بحسب موقع " drlogy".

ما هو رهاب الجبنة

هو خوف شديد وغير عقلاني من أكل الجبنة أو الاقتراب منها.

أعراض رهاب الجبنة

-الخوف الشديد أو النفور من الجبن.

-نوبات القلق أو الذعر في وجود الجبن أو توقع وجوده.

أعراض جسدية مثل سرعة ضربات القلب أو التعرق أو ضيق التنفس.

الضيق النفسي وضعف الأداء اليومي بسبب الخوف من الجبن.

تشمل أعراض رهاب التوروفوبيا الشائعة الخوف الشديد من الجبن.

أسباب رهاب تناول الجبنة

وعن أسباب رهاب تناول الجبنة ذكر التقرير أنها تشمل التجارب السابقة المؤلمة المرتبطة بأكل الجبنة مثل: التسمم الغذائي، الاختناق، وتجارب الطفولة السابقة، وكذلك الحساسية من الجبنة، مما يؤدى للخوف والتجنب.

وكذلك قد تشمل أسباب رهاب التوروفوبيا إلى تجارب الماضي المؤلمة، والقلق، والتاريخ العائلي، واضطرابات الرهاب في الماضي.

علاج رهاب الخوف من الجبنة

-العلاج السلوكي المعرفي لمعالجة وتحدي الأفكار والمعتقدات غير العقلانية المتعلقة بالجبن.

-العلاج بالتعرض التدريجي لمواجهة الخوف من الجبن والتغلب عليه تدريجيًا.

-تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق واليقظة الذهنية لإدارة القلق.

-مجموعات الدعم أو العلاج حيث يمكن للأفراد الذين يعانون من رهاب التوروفوبيا تبادل الخبرات وتلقي الدعم.

-الأدوية، إذا أوصى بها الطبيب النفسى، للمساعدة في إدارة أعراض القلق.

- ممارسات الرعاية الذاتية وتقنيات إدارة التوتر.

- استشارة طبيب نفسى مؤهل لتقييم مدى خطورة رهاب التوروفوبيا وإنشاء خطة علاج فردية