شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط فى تناول المكسرات.. أبرزها زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المكسرات أحد أهم الأغذية المفيدة والصحية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وفقا لتقرير نشر في موقع perevention فهى تحتوى على كم هائل من الدهون الصحية، والأوميجا 3 والكثير من البروتين والألياف الصحية والمفيدة، فالمكسرات تساعد على تعزيز صحة القلب والعينين، والوزن أيضا فهى أحد أهم العناصر الصحية التي يمكن إدخالها في أي نظام غذائى صحي، لأن دهونها صحية، وتساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، لأنها تحتوى على الألياف الصحية، ولكن ما هي أضرار الافراط في تناول المكسرات؟

أضرار الإفراط فى تناول المكسرات

وفقا للتقرير فإن أضرار الافراط في تناول المكسرات كثيرة، على الرغم من فوائدها الهامة والصحية، للصحة والجسم، إلا أن أبرز أضرار الافراط في تناولها أنها تحتوى على سعرات حرارية عالية، والافراط يعنى زيادة الحصة اليومية من هذه السعرات، وبالتالي المزيد من الوزن، وبالتالي فهى تدمر أهداف الشخص الراغب في تقليل وزنه واتباع ريجيم صحى.

أضرار الإفراط فى تناول المكسرات

وتابع التقرير موضحا أبرز أضرار الافراط في تناول المكسرات، والتي من بينها أنها تزيد من مشكلات الجهاز الهضمى، فقد يصاب من يتناولها بإفراط من اضطرابات هضمية عديدة، منها الانتفاخ، وتكون الكثير من الغازات، فضلا عن أنها تسبب العسر الهضمى نتيجة تناول كميات كبيرة من الدهون فيها، بعض أنواع المكسرات – وفقا للتقرير- قد تسبب التسمم مثل الجوز البرازيلي، لأنه غنى بالسيلينيوم، وفى العموم لا يفضل أن يتناول الشخص حصة أكبر من حصته المطلوبة من الطعام بشكل عام، والمكسرات بشكل خاص، لأن كل ما يزيد عن حصة الفرد يتحول إلى دهون.