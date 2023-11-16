شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفي أسباب الصداع عند طفلك وازاى تعالجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد البعض أن الكبار فقط من يعانون من الصداع ولكن الأطفال أيضا يعانون منه، وحسب ما ذكره موقع medicinenet يشعر العديد من الآباء بالقلق من أن صداع طفلهم هو علامة على وجود ورم في المخ أو حالة طبية خطيرة، ولكن معظم حالات الصداع لدى الأطفال ليست نتيجة لمرض خطير.

ما الذي يسبب الصداع عند الأطفال؟

يصاب الأطفال بالصداع لنفس الأسباب التي تجعل البالغين يصابون بالصداع، لكن معظم حالات الصداع عند الأطفال تكون عادة بسبب مرض أو عدوى أو نزلة برد أو حمى، والحالات الأخرى هى التهاب الجيوب الأنفية، والتهاب البلعوم أو التهاب الأذن الوسطى.

الأسباب الدقيقة للصداع النصفي غير معروفة، على الرغم من أنها مرتبطة بالتغيرات في الدماغ وكذلك لأسباب وراثية، ولسنوات عديدة، اعتقد العلماء أن الصداع النصفي مرتبط بتوسع وانقباض الأوعية الدموية الموجودة على سطح الدماغ ومع ذلك، يعتقد أن الصداع النصفي يحدث بسبب تشوهات وراثية في مناطق معينة من الدماغ.

معظم الأطفال والمراهقين الذين يعانون من الصداع النصفي لديهم أفراد آخرين في الأسرة يعانون من الصداع النصفي. عندما يكون لدى كلا الوالدين تاريخ من الصداع النصفي، هناك احتمال بنسبة 70٪ أن يصاب الطفل أيضًا بالصداع النصفي إذا كان أحد الوالدين فقط لديه تاريخ من الصداع النصفي، فإن الخطر ينخفض ​​إلى 25٪ -50٪.

يمكن تحديد بعض مسببات الصداع النصفي مثل التوتر، والقلق، والاكتئاب، والتغيير في الروتين أو نمط النوم ، والضوء الساطع، والضوضاء العالية، أو بعض الأطعمة والمضافات الغذائية والمشروبات . يمكن أن يؤدي النشاط البدني المفرط أو التعرض لأشعة الشمس كثيرًا إلى الإصابة بالصداع النصفي لدى بعض الأطفال أو المراهقين أيضًا.

إذا كان طفلك يعاني من أعراض الصداع، فإن الخطوة الأولى هي أخذ طفلك إلى طبيبه، سيقوم الطبيب بإجراء فحص بدني كامل وتقييم للصداع، أثناء تقييم الصداع، لدى طفلك ووصف الصداع، سيطلب منك ومن طفلك وصف أعراض وخصائص الصداع بشكل كامل قدر الإمكان.

قد يشمل تقييم الصداع إجراء فحص بالأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي في حالة الاشتباه في وجود اضطراب هيكلي في الجهاز العصبي المركزي. ينتج كلا الاختبارين صورًا مقطعية للدماغ يمكن أن تكشف عن مناطق أو مشاكل غير طبيعية.