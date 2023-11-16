شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسات خاطئة تسبب حبوب فروة الرأس.. متى تستشير الطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حبوب الرأس أو الحبوب التى تنبت بين الشعر فى فروة الرأس، أمر شائع الحدوث، له الكثير من المسببات والممارسات الخاطئة التى يرتكبها الشخص وتسبب له هذه البثور التى تكون مؤلمة فى كثير من الأحيان وتتسبب فى الشعور بالهرش والحكة والالتهابات.

وفقا لتقرير نشر فى موقع clevelandclinic الطبى، فإن هذه الحبوب التى تظهر على فروة الرأس بشكل متناثر قد تكون حمراء أو ملتهبة، بها سوائل أو بدون، وهى أحد أعراض حب الشباب بصفة عامة، ولها الكثير من المسببات والعوامل التى تجعلها تظهر وتنتشر، ومن بين هذه الممارسات الخاطئة:

-لا ترتدى الكثير من القبعات وتظل رأسك مغطاة على الدوام بها، فلا يصلها الهواء ولا يمكنها التنفس.

-اذا كنت تتعاطى دواء جديدا قد يكون هو السبب فى البثور، اسأل طبيبك على الفور.

-اذا كنت ممن يحكون فروة الرأس بأظافرهم على الدوام، قد تكون عرضة لنقل هذه الحبوب من مكان إلى آخر.

-قد تكون هذه البثور وراثية اسال طبيبك عن هذا الاحتمال.

-اضطرابات هرمونات الجسم بشكل عام قد تسبب هذه البثور، اهتم بضبطها وعلاجها.

-اضطراب الهرمونات وتغيرها أثناء الدورة الشهرية عند السيدات قد تتسبب فى ظهور هذه البثور.

-ابتعد عن منتجات الشعر والعناية الفائقة التى تحتوى على زيوت قوية أو زيوت دهنية ثقيلة للحصول على تهوية جيدة للرأس وعدم الاهتمام سد مسامه بهذه المواد الثقيلة على الرأس

-البثور على الرأس قد تكون نتيجة للإصابة بمشكلات وأمراض جلدية مختلفة، مثل التهاب الجلد الدهنى، لذا اسأل طبيبك.