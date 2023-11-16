شكرا لقرائتكم خبر عن "الزنك" يعزز صحة جهازك الهضمى.. كيف تدمجه فى نظامك الغذائى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صحة الأمعاء هي أساس الصحة العامة، وأي مشكلات صحية في البكتيريا النافعة الموجودة فى الأمعاء يمكن أن تضر صحة الجهاز الهضمى، وهناك الكثير من المعادن التي يمكن أن تعزز صحة الأمعاء نتعرف عليها فى السطور التالية...

وفقا لموقع " healthsite"، هناك عدة أطعمة يمكن أن تساعد فى دعم وظائف الجهاز الهضمى وتعمل على تحسين الجهاز المناعى وتحتوى على نسبة كبيرة من الزنك.

الزنك للأمعاء

الزنك هو معدن نادر يدعم وظائف الجسم المختلف ويدعم عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، من أهم المصادر التي يمكن أن تحصل من خلالها على الزنك اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدواجن ولحم البقر.

البقوليات

البقوليات التي تشمل الحمص والعدس والفاصوليا، ليست غنية بالألياف فحسب، بل تحتوي أيضًا على كمية كبيرة من الزنك، ويساهم الجمع بين فوائد الألياف والزنك الموجود في البقوليات في اتباع نهج شامل لصحة الأمعاء.

المكسرات والبذور

تعتبر المكسرات والبذور من أهم المصادر التي تحتوى على الزنك والتي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وتحافظ على بطانة الأمعاء، منها بذور اليقطين والكاجو واللوز.

منتجات الألبان

تشمل منتجات الألبان الزبادي والجبن غنية بالزنك وتوفر أيضًا البروبيوتيك، البروبيوتيك هى بكتيريا مفيدة تساهم في توازن ميكروبيوم الأمعاء، بالإضافة إلى ذلك، تساعد منتجات الألبان في امتصاص الزنك بشكل أفضل من مصادر الغذاء الأخرى.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البني والشوفان، لا توفر الألياف الأساسية فحسب، بل تحتوي أيضًا على الزنك، وتدعم الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة حركات الأمعاء المنتظمة وتساعد في الحفاظ على بيئة أمعاء صحية، يساهم محتوى الزنك الموجود في الحبوب الكاملة في عملية الهضم بشكل عام، مما يضمن امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة.

وبالتالي، فإن دمج الأطعمة الغنية بالزنك في نظامك الغذائي يعد خطوة جيدة نحو الحفاظ على أمعاء صحية والمساهمة في صحة الجهاز الهضمي.