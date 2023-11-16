استخدام الملينات لإنقاص الوزن بين الفوائد والمحاذير 

بيروت - نادين محمد - الملينات في الأساس هي منشطات لحركة الأمعاء، لكن تستخدم أيضًا في حالات إنقاص الوزن لأنها تسرع حركة الطعام المهضوم عبر الجهاز الهضمي، وبالتالي تمنع امتصاص السعرات الحرارية.

حسب الخبراء، الملينات قد تعمل على إنقاص الوزن، لكن الإفراط في استخدامها أو استخدامها المستمر يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة، لذلك يجب فهم ألية عمل الملينات واتباع الإرشادات الصحية.

الملينات هي أدوية عشبية أو كيميائية تساعد على تخفيف البراز وتحسين حركة الأمعاء. وفقا للجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، يصف الأطباء عادة أدوية ملينة لأولئك الذين يعانون من الإمساك.



هل تساعد الملينات في إنقاص الوزن؟



الملينات لا تساعد على فقدان الوزن، وهي تهدف إلى مساعدة الناس على التخلص من الإمساك. ولكن هذا هو السبب الذي يجعل العديد من الأشخاص يستخدمون الملينات لـفقدان الوزن.

تعمل الملينات على تسريع حركة الطعام المهضوم في الأمعاء الدقيقة وقد تقلل من السعرات الحرارية التي يمتصها الجسم، ولكن الملينات تجعل الجسم يفقد وزن الماء، وليس الدهون، لذلك بعد خسارة 1 إلى 2 رطل، ستتوقف عملية فقدان الوزن.

ما تحتاجي إلى معرفته قبل استخدام الملينات لإنقاص الوزن:



إذا كنتِ بحاجة لاستخدام الملينات فهناك بعض المعلومات الهامة نذكرها في السطور التالية



اختيار الملين المناسب



الملينات تعمل بطرق مختلفة للمساعدة في طرد السموم في الجهاز الهضمي، لذلك، يجب عليك التحدث مع طبيبكِ لتحديد الملين المناسب لكِ.

اقرأي أيضًا أطعمة غنية بالألياف لعلاج الإمساك



الهدف ليس إنقاص الوزن



الملينات ليست مخصصة لإنقاص الوزن بينما مخصصة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الإمساك الشديد أو المتكرر. فهي تساعد على طرد البراز وتخفيف الإمساك.

الملينات تساعد على فقدان الماء- المصدر freepik



لا علاقة لها بالدهون



الملينات لا تساعد على فقدان الدهون كل ما ستخسرينه هو وزن الماء. لن تفقدي الدهون أو تبني كتلة عضلية خالية من الدهون.

للاستخدام قصير المدى



لا ينبغي استخدام الملينات لفترات طويلة، إذا كنتِ تعانين من الإمساك، استخدميها لمدة يوم إلى يومين.

قد يعجبكِ أيضًا أسباب الإمساك المزمن وعلاجه

الآثار الجانبية لاستخدام الملينات لانقاص الوزن



هناك آثار جانبية بعضها يعد خطيرًا إذا اتجهتي إلى إنقاص الوزن من خلال الملينات.



الجفاف



أحد الآثار الأولى للإفراط في استخدام المسهلات هو الجفاف. تميل معظم الملينات إلى سحب الماء من الأنسجة المحيطة إلى الجهاز الهضمي لتليين البراز، مما يؤدي إلى الجفاف. عندما تصابي بالجفاف، ستنخفض وظيفة الخلية ومعدل الأيض ، وستتأثر وظائف الجسم.

فشل كلوي



الاستخدام المستمر للمسهلات قد يؤدي إلى اضطرابات الكلى، و مع مرور الوقت، قد تصبح كليتيكِ ضعيفة إلى حد الفشل في وظيفتها.

الملينات تؤثر على الكلى - المصدر freepik



تلف الجهاز الهضمي



قد يؤدي استخدام الملينات على المدى الطويل إلى تهيج بطانة الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى التهاب الجهاز الهضمي وما له من تبعات.



فقدان العضلات



قد يؤدي استخدام الملينات لعدة أيام لإنقاص الوزن إلى فقدان العضلات وضعفها وحتى موت العضلات. وهذا يمكن أن يؤدي إلى جرعة زائدة من البروتين الضار في مجرى الدم مما يسبب المزيد من المضاعفات.

تلف الكبد



استخدام الكثير من الملينات العشبية قد يؤدي إلى تلف الكبد، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث في هذا الصدد.

المصادر:

Health line

webmed



