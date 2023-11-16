شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسئلة عن مرض السل بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من ظهور سلالة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة الصحة العالمية من ظهور سلالة جديدة من السل بإقليم شرق المتوسط، وتمثل 6 إلى 7% من الحالات، لافتا إلى أنها بكتيريا شرسة جدا لا تستجيب لأى نوع من المضادات الحيوية.

وحول ذلك يرصد الخليج 365 كل ما يخص مرض السل عن طريق طرح العديد من الأسئلة التى تكشف وتوضح المرض، وذلك وفقا للتقارير المنشورة فى موقع cdc وncbi.

- ما مرض السل؟

مرض يتسبب فى جهوم البكتيريا أو الجراثيم للرئتين، وتحدث الإصابة بمرض السل نتيجة التعرض لبكتيريا تسمى المتفطرة السلية، وحذر التقرير من أنه يمكن لجراثيم السل مهاجمة أى جزء من الجسم، مثل الكلى أو العمود الفقرى أو المخ.

- هل مرض السل معدٍ؟

نعم يعد من الأمراض المعدية، لكنه يعتبر أيضا من الأمراض التى يمكن علاجها والوقاية منها.

- كيف ينتشر ويصاب الشخص بمرض السل؟

ينتشر عن طريق الهواء، فعندما يسعل الشخص المصاب قد يستنشق الأشخاص المجاورين له جراثيم السل ويصابون بالعدوى، ويمكن أن يستقر فى الرئتين وتبدأ فى النمو، ولجراثيم السل أن تنتقل عبر الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الكلى أو العمود الفقرى أو المخ.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسل ؟

- الأشخاص المحاطون بشخص مصاب.

- المسافرون فى بلدان منتشر بها المرض.

- العاملون فى المجال الصحى.

- الأشخاص المصابون بضعف الجهاز المناعى.

- من يعانون من عدوى فيروسية.

- مرضى السرطان.

- الذين خضوا لعملية زراعة الأعضاء.

- ما أعراض الإصابة بالسل؟

تعتمد أعراض مرض السل على المكان الذى تنمو فيه جراثيم السل.

عن الإصابة فى الرئة تكون الأعراض التالى..

- السعال الذى قد يصاحبه بلغم أو دم فى بعض الأحيان.

- ألم فى الصدر.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- التعرق الليلى.

- فقدان الشهية.

- فقدان الوزن.

- التعب والإرهاق.

أما حال الإصابة بالسل بمكان آخر فى الجسم، فتكون الأعراض التالى..

- الإصابة فى الكلى تسبب الدم فى البول.

- الإصابة فى العمود الفقرى تسبب آلام الظهر.

- الإصابة فى الحنجرة تتسبب فى حدوث بحة فى الصوت.

- علاج مرض السل؟

هناك برتوكول علاج خاص لمرضى السل، فيعتمد العلاج فى الأساس على الدواء من الحبوب، التى تساهم بشكل كبير فى الشفاء، وأوضحت التقارير أنه حال الإصابة بالسل فستحتاج إلى تناول العديد من أدوية السل المختلفة، والسبب أن هناك العديد من جراثيم السل التى يجب قتلها.