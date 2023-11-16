عدن - ياسمين التهامي - منها طعام يتناوله الجميع بدون علم ...5 أطعمة احذر تناولها على معدة فارغة انها تعجل بطريقك الى القبر

الخميس 16 نوفمبر 2023 الساعة 12:38

نت تعتقد أن تناول كوب من عصير البرتقال هو فكرة جيدة في الصباح يجب التوقف عن هذه الخطوة، فقد وجه الكثير من خبراء الصحة بضرورة الانتباه إلى ما يتم تناوله على معدة فارغة في ظل تزايد الاتجاه نحو الاعتماد على نظام صحي، وقدم موقع «جود هيلث» بعض الأطعمة الضارة بالجسم إذا تم تناولها على معدة فارغة، والتي تسبب أضرارًا فيما بعد. أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة الفواكه الحمضية عندما يتعلق الأمر بالفواكه، من المهم للغاية استهلاكها في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة يمكن للأحماض الموجودة في الحمضيات بمرور الوقت أن توفر دفعة غير ضرورية لإنتاج الأحماض في أمعائك، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل في المعدة مثل قرحة المعدة أو حتى التهاب المعدة. في بعض الحالات تعتبر حرقة المعدة رد فعل محتملا لتناول ثمار الحمضيات على معدة فارغة، إلى جانب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي بفضل ارتفاع مستوى الفركتوز الموجود في الفاكهة، يقول الخبراء إن الجوافة والبرتقال من الفواكه التي تحتاج إلى الابتعاد عنها بشكل خاص في الصباح بسبب محتواها العالي من حامض الستريك. يحتوي الزبادي على كمية عالية من حمض اللاكتيك الذي يعزز تقوية العظام ويساعد البكتيريا الجيدة على النمو، وتحتوي المعدة الفارغة بالفعل على مستويات عالية من حمض المعدة، واستهلاك الزبادي في مثل هذا الوقت يمكن أن يؤدي إلى أن يكون حمض اللاكتيك غير فعال تمامًا. قد يوقظك فنجان القهوة الصباحي من النوم، لكنه يضر بجسمك أكثر من نفعه، حيث يؤدي شرب القهوة على معدة فارغة إلى ارتفاع مستويات الحموضة في الجسم وقد تعاني أيضًا من عسر الهضم والحرقة طوال اليوم بفضل هذا المشروب، لذلك من الأفضل أن تأكل شيئًا قبل شرب القهوة عند الاستيقاظ. تناول الأطعمة الحارة أول شيء في الصباح تسبب زيادة في إنتاج حمض المعدة، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي في المستقبل. ليس هذا كل شيء، بل إن تناول الموز على معدة فارغة يزيد من كمية المغنيسيوم في الدم، وهذا ليس خبرًا جيدًا لصحة القلب، حيث يحتوي الموز أيضًا على نسبة عالية من السكر الطبيعي، وتدريجيًا تؤثر على صحتك. أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها على معدة فارغة دقيق الشوفان تساعد الألياف القابلة للذوبان في دقيق الشوفان على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم. كما أنه يوفر بطانة واقية في المعدة في الصباح. تناول العسل يساعد على إمدادك بالطاقة ليومك، ويعزز نشاط عقلك ويعتبر العسل أيضًا ممتازًا في تنظيف الجهاز الهضمي من أي بكتيريا غير صحية والحفاظ عليه نظيفًا تمامًا. تساعدك الكميات الكبيرة من البروتين والدهون الجيدة الموجودة في البيض على الحفاظ على مستويات الطاقة لديك طوال اليوم. ويعتبر التفاح غني بالألياف الغذائية، ويعمل بشكل ممتاز على تحسين حركة الأمعاء. يحتوي التمر على فيتامينات C وD والتي تعمل على تحسين نضارة البشرة ومرونتها وزيادة معدل دوران الخلايا يمكن أيضًا أن تمتد فوائد تناول التمر على معدة فارغة إلى الحصول على شعر صحي، حيث تساعد صفاته الغنية بالحديد على تقوية الشعر مع تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس.