شكرا لقرائتكم خبر عن المضاد الحيوى قد يكون قاتلا.. البكتيريا الخارقة تهدد 10ملايين شخص سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خبراء الصحة فى بريطانيا من أن الجراثيم الخارقة آخذة فى الارتفاع، ويحث خبراء الصحة البريطانيين على معاملة المضادات الحيوية بحذر وسط مخاوف من أن الجراثيم الشائعة قد تصبح فى النهاية غير قابلة للعلاج، وأصيب نحو 58224 شخصا فى إنجلترا بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية فى عام 2022، وتقدر الأرقام بأن البكتيريا الخارقة ستقتل 10 ملايين شخص كل عام بحلول عام 2050، مع استسلام المرضى لجراثيم لم تكن ضارة في السابق.

حثت جيني هاريس رئيسة وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA الناس على "معاملة المضادات الحيوية بحذر" وسط مخاوف بشأن الوفيات الناجمة عن الشكاوى التى ينبغى علاجها.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ارتفع عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب الالتهابات المقاومة للمضادات الحيوية في العام الماضي، مع تحذير الخبراء من "الزيادات المثيرة للقلق" فى الأدوية المستخدمة لمعالجة الإنتان "تسمم الدم " غير الفعالة.

وحذرت جيني هاريس، رئيسة وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة " UKHSA"، من أن الأمراض الشائعة قد تصبح ذات يوم غير قابلة للعلاج وسط أزمة الجراثيم الخارقة، يأتى ذلك بعد أن أظهرت الأرقام زيادة حادة مؤخرًا في عدد الوصفات الطبية للمضادات الحيوية.

وفقًا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أصيب 58224 شخصًا في إنجلترا بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية في عام 2022، بزيادة 4% عن عام 2021.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة أن استخدام المضادات الحيوية في إنجلترا انخفض من عام 2014 إلى عام 2020، مع انخفاض حاد في عام 2020، لكن هذا الاتجاه انعكس، مع زيادة بنسبة 8.4 % في الوصفات الطبية العام الماضي.

وأرجع الدكتور كولين براون، نائب مدير مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) فى وكالة الأمن الصحى فى المملكة المتحدة، الانخفاض في حالات العدوى المقاومة للمضادات الحيوية منذ عام 2018 فصاعدًا إلى جائحة كورونا والتغيرات التي أحدثها في الأشخاص الذين يبحثون عن الرعاية الصحية ونشر العدوى.

وأضاف: "لقد شهدنا مرة أخرى ارتفاعًا في حالات العدوى المقاومة للمضادات الحيوية في عام 2022 مقارنة بما رأيناه سابقًا.

ما هى مقاومة المضادات الحيوية؟

لقد تم إعطاء المضادات الحيوية دون داع من قبل الأطباء العامين وموظفى المستشفيات لعقود من الزمن، مما أدى إلى تغذية البكتيريا غير الضارة لتصبح جراثيم خارقة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية فى وقت سابق من أنه إذا لم يتم فعل أى شىء فإن العالم يتجه نحو عصر "ما بعد المضادات الحيوية"، وزعمت أن الأمراض الشائعة، مثل الكلاميديا، ستصبح قاتلة دون حلول فورية للأزمة المتنامية.

يمكن أن تصبح البكتيريا مقاومة للأدوية عندما يتناول الأشخاص جرعات غير صحيحة من المضادات الحيوية أو إذا تم إعطاؤها دون داع، ادعت كبيرة المسؤولين الطبيين السابقة، السيدة سالي ديفيز، في عام 2016 أن خطر مقاومة المضادات الحيوية خطير.

وقالت منظمة الصحة العالمية، يموت حوالي 700 ألف شخص سنويًا بسبب العدوى المقاومة للأدوية، بما في ذلك السل وفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا في جميع أنحاء العالم.

وقد أثيرت مخاوف مرارا وتكرارا من أن الطب سوف يعود إلى "العصور المظلمة" إذا أصبحت المضادات الحيوية غير فعالة في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى أن الأدوية الموجودة أصبحت أقل فعالية، لم يتم تطوير سوى واحد أو اثنين من المضادات الحيوية الجديدة في السنوات الثلاثين الماضية، وفي عام 2019، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المضادات الحيوية "تنفد" حيث وجد تقرير "نقصًا خطيرًا" في الأدوية الجديدة قيد التطوير، وبدون المضادات الحيوية، ستصبح العمليات القيصرية وعلاجات السرطان واستبدال مفصل الورك "محفوفة بالمخاطر" بشكل لا يصدق.

وقالت منظمة الصحة العالمية، انه "لم نحقق بعد أي تغيير في نسبة العدوى المقاومة - والتي لا تزال ثابتة تمامًا، حوالي واحد من كل خمسة إصابات في مجرى الدم - ونحن نشهد ارتفاعًا مثيرًا للقلق في المقاومة المرتبطة ببعض المضادات الحيوية التي تستخدم لمعالجة عدوى مجرى الدم و الإنتان، وزادت فرصة الوفاة بسبب عدوى مقاومة للمضادات الحيوية خلال 30 يوما من 19 % إلى 20 % في عام 2022، مقارنة بالسلالات الحساسة للأدوية، والتي بلغ معدلها 16 %، كان لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 64 عامًا أعلى معدل للإصابة بالتهابات مجرى الدم الناجمة عن مسببات الأمراض المقاومة، يليهم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد.

وحثت الناس على الحد من انتشار العدوى عن طريق تجنب الأشخاص الضعفاء إذا شعرت بالمرض، وغسل اليدين بانتظام والحفاظ على تهوية الغرف.

وأضافت: "الأمر لا يتعلق فقط بحماية صحتك، بل يتعلق بمساعدة الجميع في مجتمعاتنا"، "ثانيًا، لا تتناول المضادات الحيوية إلا إذا طلب منك ذلك أخصائى الرعاية الصحية. لا تقم بحفظ بعضها لوقت لاحق أو مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة، "لن تعمل المضادات الحيوية مع الفيروسات مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا أو كورونا، "تعامل مع المضادات الحيوية بحذر وستكون موجودة لمساعدتنا جميعًا فى المستقبل".