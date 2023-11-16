علاج القولون الهضمي وطرق الوقاية منه

بيروت - نادين محمد - القولون الهضمي أو ما يعرف بـ مرض كرون هو حالة تصيب أجزاء من الجهاز الهضمي بالالتهابات، وبحسب خبراء قد تستمر مدى الحياة مع السيطرة عليها.

يؤثر القولون الهضمي على الأشخاص من جميع الأعمار، تبدأ الأعراض عادة في مرحلة الطفولة أو مرحلة البلوغ المبكر وتشمل: الإسهال، آلام وتشنجات في المعدة، البراز الدموي، وفقدان الوزن وكذا الشعور المستمر بالتعب.

قد تكون الأعراض مستمرة أو قد تأتي وتذهب كل بضعة أسابيع أو أشهر. وعندما تعود يطلق عليها “هجمات” القولون الهضمي.



الأعراض المتقدمة للقولون الهضمي:

الدم في برازك

الإسهال لأكثر من 7 أيام

آلام أو تشنجات متكررة في المعدة

فقدان الوزن دون سبب

آلام في البطن

الشعور بالامتلاء

حمى

علامات جلدية غير طبيعية (عادةً على الأرداف)

الشقوق الشرجية

الناسور الشرجي

نزيف المستقيم

يظهر مرض كرون عادة لدى الأشخاص صغار السن - غالبا في أواخر سن المراهقة، أو في العشرينات أو أوائل الثلاثينيات. ومع ذلك، يمكن أن يحدث في أي عمر. وهو مرض شائع بالتساوي عند الرجال والنساء.

علاج القولون الهضمي:



لا يوجد علاج لمرض القولون الهضمي، ولكن العلاج يمكن أن يساعد في تقليل الأعراض أو السيطرة عليها.

العلاجات الرئيسية هي:

أدوية لتقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي

عملية جراحية لإزالة جزء صغير من الجهاز الهضمي

المضادات الحيوية

القولون الهضمي يسبب التهابات الجهاز الهضمني- المصدر freepik

أسباب الإصابة بـ القولون الهضمي:

الجينات

التدخين

اضطراب المعدة

خلل في بكتيريا الأمعاء

التدخين

أمراض المناعة الذاتية



ما هي مضاعفات القولون الهضمي؟



هناك بعض المضاعفات الآثار الجانبية التي يصاب بها مريض القولون الهضمي على المدى البعيد.

الخراجات: تتشكل جيوب مملوءة بالقيح في الجهاز الهضمي أو البطن.

الشقوق الشرجية: التمزقات الصغيرة في فتحة الشرج ( الشقوق الشرجية ) يمكن أن تسبب الألم والحكة والنزيف.

انسداد الأمعاء: يمكن للأنسجة الندبية الناتجة عن الالتهاب أو النواسير أو الأمعاء الضيقة أن تسد الأمعاء جزئيًا أو كليًا. تتراكم النفايات والغازات. يتطلب الانسداد في الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة إجراء عملية جراحية.

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سرطان القولون: يزيد مرض القولون الهضمي في الأمعاء الغليظة من خطر الإصابة بسرطان القولون .

النواسير: يمكن أن يسبب مرض التهاب الأمعاء فتحات غير طبيعية تشبه النفق، تسمى النواسير، في جدران الأمعاء. تصاب هذه النواسير بالعدوى في بعض الأحيان.

سوء التغذية: الإسهال المزمن يمكن أن يجعل من الصعب على الجسم امتصاص العناصر الغذائية. إحدى المشاكل الشائعة لدى الأشخاص المصابين بمرض كرون هي نقص الحديد.

القرحة: قد تتشكل قروح مفتوحة تسمى القرحة في الفم أو المعدة أو المستقيم .



القولون الهضمي والحمل:



يمكن للنساء المصابات بمرض القولون الهضمي أن يعانين من مضاعفات الحمل مثل:

الإجهاض (فقدان الحمل قبل أن يكتمل نمو الطفل).

الولادة المبكرة (الولادة قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل).

انخفاض الوزن عند الولادة

القولون الهضمي يختلف عن القولون العصبي - المصدر freepik



طرق الوقاية من القولون الهضمي:



لا توجد وسيلة للوقاية من القولون الهضمي. يمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة أن تخفف الأعراض وتقلل من النوبات:

التوقف عن التدخين

تناول نظام غذائي صحي قليل الدهون

ممارسة الرياضة بانتظام

علاج التوتر

المصادر:

Verywellhealth.

Clevelandclinic