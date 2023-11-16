عناصر غذائية هامة فى طبق البيض مع الخضراوات

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القاهرة - سامية سيد - البيض عنصر أساسي في النظام الغذائي، حيث يوفر قوة من العناصر الغذائية من البروتين إلى مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن، ويقدم البيض مجموعة من الفوائد الصحية، في هذا التقرير نتعرف على فوائد البيض وما يحتويه من فيتامينات ومعادن، بحسب موقع nahealth

المكونات الغذائية في البيض

البيض غنى بالعناصر الغذائية والبروتين والدهون الصحية توفر بيضة واحدة كبيرة مسلوقة العناصر الغذائية الآتية:

-الدهون الأحادية غير المشبعة

-الدهون المتعددة غير المشبعة

-البروتين

-فيتامين أ

-فيتامين د

-الكوليسترول الجيد

-فيتامين ب2

-فيتامين ب12

-فيتامين ب5

-الكولين

-كالسيوم

-حديد

-فوسفور

-سيلينيوم

فوائد البيض البيض منخفض الكربوهيدرات

البيض منخفض الكربوهيدرات بشكل طبيعي، مما يجعله خيارًا رائعًا للأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات.

يساعد الحد الأدنى من محتوى الكربوهيدرات في البيض في الحفاظ على مستويات مستقرة من السكر في الدم ويمكن أن يكون مفيدًا للأفراد المصابين بداء السكري أو أولئك الذين يهدفون إلى التحكم في وزنهم.

قم بإضافة البيض مع الخضراوات الغنية بالألياف أو الحبوب الكاملة للحصول على وجبة متوازنة تجمع بين العناصر الغذائية الأساسية وتحافظ على الطاقة طوال اليوم.

ابدء يومك بالبيض يمكن أن يوفر وجبة مرضية ومشبعة دون التسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم.

تحتوي بيضة واحدة متوسطة الحجم على حوالي 64-68 سعرة حرارية.

الدهون الصحية باعتدال

يحتوي البيض على كمية صغيرة من الدهون المشبعة ولكنه غني أيضًا بالدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، بما في ذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية.

فوائد للقلب

يساهم وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية في البيض في صحة القلب عن طريق تقليل الالتهاب، وتحسين مستويات الدهون في الدم، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

امتصاص العناصر الغذائية

يساعد محتوى الدهون المعتدل في البيض على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون، مثل الفيتامينات A وD وE وK.

لا تخف من الكولسترول الموجود في البيض؛ فهو لا يؤثر بشكل كبير على مستويات الكوليسترول في الدم. استمتع بفوائد الدهون الصحية والفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون الموجودة في البيض.

غنى بالبروتين

يعتبر البيض مصدرًا كاملاً للبروتين، حيث يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لوظيفة الجسم المثلى، وإصلاح الأنسجة، ونمو العضلات.

صيانة العضلات:

يمكن أن يساعد البروتين عالي الجودة الموجود في البيض في الحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة وبنائها، خاصة عندما يقترن بممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تعزيز الشبع:

إن تضمين البيض في الوجبات يعزز الشعور بالامتلاء ويمكن أن يساعد في التحكم في الشهية، مما يؤدي إلى انخفاض محتمل في تناول السعرات الحرارية ودعم إدارة الوزن.

غنى بالفيتامينات

يعتبر البيض مصدرًا طبيعيًا للفيتامينات المختلفة، بما في ذلك فيتامين أ، وفيتامين ب12، وفيتامين د، وفيتامين هـ، وفيتامين ك، والتي تلعب أدوارًا حاسمة في الصحة العامة.

حارس صحة العين

إن وجود فيتامين أ، واللوتين، والزياكسانثين في البيض يدعم الرؤية الجيدة ويساعد على منع الضمور البقعي وإعتام عدسة العين المرتبط بالعمر.

دعم الدماغ والجهاز العصبي:

تساهم الفيتامينات B12 وD الموجودة في البيض في الوظيفة الإدراكية، وتنظيم الحالة المزاجية، والحفاظ على نظام عصبي صحي.

تغذية البشرة والشعر:

يعمل فيتامين E الموجود في البيض كمضاد للأكسدة، ويحمي الخلايا من التلف، ويعزز صحة الجلد والشعر