شكرا لقرائتكم خبر عن الفواكه والخضراوات.. مواد غذائية يفضل تناولها لمرضى السل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائى يلعب دورا مهما فى الحفاظ على الصحة العامة للأشخاص، وهناك مجموعة من الأطعمة الغنية بالعديد من الفيتامينات المختلفة مثل A وC وE، وبعض العناصر الغذائية المليئة بالبروتينات مثل البيض والجبنة، وتلك المواد الغذائية يفضل تناولها لـ مرضى السل، ويوضح التقرير التالى هذه المواد وفقا لما نشره موقع ndtv.

مرض السل هو مرض معدٍ يمكن أن يصبح قاتلا إذا لم يتم الاعتناء به بشكل صحيح، وتسببه بكتيريا تسمى المتفطرة السلية، والأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسل.

وتشمل أعراض مرض السل فقدان الوزن، وضيق التنفس، فإن هناك بعض الأطعمة يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السل، وستساعد تلك المواد الغذائية بشكل كبير فى التعامل مع هذا المرض.

عناصر غذائية يفضل تناولها لمرضى السل

- الأطعمة الغنية بفيتامين A وC وE

تعد الفواكه والخضراوات مثل البرتقال والمانجو واليقطين الحلو والجزر والجوافة والطماطم والمكسرات والبذور مصدرا لفيتامين A وC وE، ويجب وضع تلك الأطعمة فى النظام الغذائى اليومى لمريض السل.

- أطعمة تحتوى على البروتين

يتعرض مريض السل إلى حالة فقدان الشهية، لذا يجب عليه تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والجبن، نتيجة سهولة امتصاص الجسم لتلك الأطعمة التي تمنحك الطاقة.

- أطعمة ذات سعرات حرارية عالية

يمكن للأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية أن تمنع أيضا فقدان المزيد من الوزن لدى مرضى السل، وتضمنت تلك الأطعمة الموز، وعصيدة الحبوب، والفول السودانى، والقمح.

- عناصر غذائية تحتوى على فيتامين ب

الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والأسماك والدجاج غنية جدا بفيتامينات ب المعقدة، ويجب أن يستهلك مريض السل هذه الأطعمة باعتدال.

- الأطعمة الغنية بالزنك

المكسرات مصدر كبير للزنك الذي يمكن أن يوفر العناصر الغذائية الأساسية للجسم، المكسرات والبذور مثل بذور عباد الشمس وبذور الشيا وبذور اليقطين وبذور الكتان مفيدة لمرضى السل، وتلك الأطعمة ضمن نظامك الغذائى ستساعدك فى مكافحة أمراض كثيرة منها السل.