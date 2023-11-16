شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وأعراض الذبحة الصدرية.. 8 نصائح صحية مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد السوائح استشاري القلب في معهد القلب القومي، إن الذبحة الصدرية تسبب ألما يصعب تحمله في الصدر، وتعد علامة على وجود مشكلة في القلب، وتصيب الشخص نتيجة لعدم تلقى القلب كمية كافية من الدم المحمل بالأكسجين، ولذا يشعر المصاب بضربات القلب الزائدة والسريعة عند الإصابة بالذبحة الصدرية.

وأضاف استشاري القلب، أن الذبحة الصدرية تعرض المصاب بها للشعور بألم وضغط وضيق على الصدر، وقد ينتشر الألم بها، وتصل إلى المعدة فيشعر الشخص كأنه يعاني من عسر هضم، ويصل الألم في بعض الأحيان إلى الرقبة والفك والذراع الأيسر، والظهر، ولذا يجب توخي الحذر من هذا الأمر.

اعراض الذبحة الصدرية

وعن أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية، أشار السواح إلى أنها كثيرة، ولكن الأكثر شيوعا لها التالي:

-الشعور بالتعب .

-الغثيان أو القيء.

-ضيق في التنفس .

-التعرق الكثير.

نصائح صحية لمرضى الذبحة الصدرية

وقدم استشاري القلب، العديد من النصائح الطبية المهمة لمرضى الذبحة الصدرية، للحد من الإصابة بها، ومنها:

-اتباع أسلوب حياة صحي غني بتناول الأطعمة الخفيفة خالية الدهون والسكريات.

-الإقلاع عن التدخين.

-تخلص من التوتر لأنه من أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية.

-تخلص من الوزن الزائد لأن تراكم الدهون في الجسم يقلل نسبة وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى القلب، ويزيد من تعرضك للإصابة بالذبحة الصدرية.

-إذا كنت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم أو الكولسترول عليك علاج هذه الأمور لأنها من مسببات الإصابة بالذبحة الصدرية.

-ممارسة الرياضة تعد من الحيل الجيدة التي تحميك من التعرض لأي مضاعفات، وتجعل الدم الغني بالأكسجين يصل إلي كل أعضاء الجسم.

-على المصاب، أخذ العلاجات الموصوفة والاهتمام بطرق العلاج الفعالة.