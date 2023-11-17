شكرا لقرائتكم خبر عن لا يشعر بالراحة أثناء الطعام.. أعراض اضطرابات الجهاز الهضمى عند الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرابات الجهاز الهضمى عند الأطفال كثيرة ومعقدة، وذكر تقرير نشر فى موقع webmed الطبى أن اضطرابات الجهاز الهضمى عند الطفل تختلف من صغير إلى آخر، ولكن هناك أعراض وعلامات واضحة لها تسهل من تشخيصها، ومن أبرز تلك الأعراض، الجفاف الذى يصيب الطفل نتيجة كثرة التقيؤ وإفراغ المعدة وجفاف الجسم من السوائل نتيجة الإسهال المزمن، كذلك قد يشعر الطفل بالغثيان فى أغلب الأحيان.

وتابع التقرير رصده الأعراض التى يصاب بها الطفل الذى يعانى من اضطرابات هضمية، منها أنه قد يعانى من أوجاع متفرقة بالبطن والمعدة، وهى شكوى مستمرة ومتكررة، فضلا عن عدم شعوره بالراحة عند تناول الطعام وعند الإخراج أيضا، وقد يعانى بعض الأطفال من صعوبات بلع شديدة عند تناول الطعام.

وأضاف التقرير أن حالة اضطرابات الجهاز الهضمى عند الطفل تحدث نتيجة التهاب المرىء، ويعتبر هذا السبب هو الأكثر شيوعا بين الاطفال، إضافة إلى زيادة خلايا الدم البيضاء مما ينتج هذا الالتهاب والاضطراب الشديد والمزعج.

ونصح التقرير بضرورة اللجوء لمختص جهاز هضمى متخصص فى فئة الأطفال العمرية، لعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص الاضطراب الهضمى الذى يعانى منه الطفل، ويتسبب له فى أعراض مرضية ظاهرة مثل السالفة الذكر، وشدد التقرير على ضرورة تحديد الطبيب المختص لطبيعة نوع الاضطراب الذى قد يكون عبارة عن متلازمة أمعاء صغيرة، أو إصابة الطفل بالتهاب معوى شديد، أو قد تكون الأعراض دلالة على إصابته بمشكلة فى المعدة، ويحدد الطبيب النظام الغذائى المناسب لكل حالة ووفق الفئة العمرية للطفل.