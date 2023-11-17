شكرا لقرائتكم خبر عن علاجك من الطبيعة.. 6 أعشاب لتحسين صحة الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم لنا الطبيعة الكثير من الخيرات التي لها فوائد صحية وتساهم في علاج الكثير من الأمراض، ومن ذلك بعض الأعشاب التى تعمل على تحسين صحة الجهاز التنفسى وخاصة الرئة، وذلك وفقا لموقع " onlymyhealth".

وقدم التقرير أبرز وأهم الأعشاب التي تحسن صحة الرئة، كالتالى:



النعناع

النعناع يعمل كمضاد طبيعي للهستامين، مما يعني أنه يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص في دعم صحة الجهاز التنفسي.

العرقسوس

مضادة للالتهابات ومعزز للمناعة، ويمكن أن يساعد في علاج الربو، وهو مرض رئوي مزمن يسببه الالتهاب.

الكركم

يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين، المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والطاردة للبلغم، وهو مفيد لدعم وظائف الرئة.

الأوريجانو

يحتوى على مضادات الأكسدة التي تعزز من وظيفة الجهاز الهضمي، ووظيفة المناعة، وصحة الجهاز التنفسي.

ورق الزعتر

تعتبر أوراق الزعتر داعم كبير للصحة الجيدة، وقد تم استخدام أوراقها على مر العصور لتعزيز وظيفة المناعة، كما أن الزعتر مناسب بشكل خاص لدعم صحة الجهاز التنفسي.

الزنجبيل

من خلال تخفيف الالتهاب واسترخاء الشعب الهوائية، يساعد الزنجبيل على تسهيل التنفس بحرية، يحتوي الزنجبيل أيضًا على مركبات مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا، مما يعني أنه يمكن أن يساعد جسمك على التخلص من مسببات الأمراض، وهو يعزز جهاز المناعة لديك أيضًا.