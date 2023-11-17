شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب شق سقف الحلق عند الرضع والعمر المناسب للجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف مدحت مدرس جراحة الأطفال بطب كفر الشيخ، إن مشكلة شق سقف الحلق عند الرضع تعد أحد العيوب الخلقية عند الولادة، وهذا يعنى أن سقف الحلق غير مكتمل فى تكوينه، وأوضح فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، أنه يوجد نوعان من الشق الحلقى، الأول شق سقف حلق جزئي ويكون فيه الجزء الخلفى من سقف الحلق مفتوحا، والثانى سقف حلق كلى ويكون فيه كل سقف الحلق للطفل مشقوقا من أول نهاية سقف الحلق عند البلعوم حتى اللثة الأمامية والأسنان .

مضاعفات شق الحلق:

وأشار استشارى جراحة الأطفال إلى أن خطورة تلك المشكلة أو مضاعفاتها فى الفترة الأولى من بعد الولادة تتماثل فى صعوبة رضاعة الطفل، بالإضافة لحدوث "شرقات" متكررة نتيجة دخول اللبن للجهاز التنفسى نتيجة الشق المفتوح فى سقف الحلق الرضيع ، موضحا أن هذا العيب الخلقى يتسبب في مشكلات اكتمال نمو الطفل فى المرحلة الأولى بعد الولادة .

أسباب شق الحلق:

أوضح الاستشارى أن أسباب تلك المشكلة ترجع إلى طفرات جينية متكررة بين الأقارب، بجانب تدخين الأم أثناء فترة الحمل، أو تعرضها للتدخين السلبى، مشيرا إلى أن الأبحاث الحديثة أكدت أن التعرض السلبى للتدخين سبب أساسى في حدوث شق سقف الحلق لدى حديثى الولادة.

كيف نتعامل مع تلك المشكلة؟

شدد الدكتور شريف على ضرورة فحص الرضيع عقب ولادته من قبل الأطباء المتخصصين، للتأكد من عدم وجود أى عيوب خلقية، وفى حال وجودها يتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وفقا لنوع شق سقف الحلق، لافتا أن التدخل الجراحى يتم عندما يبلغ الطفل 9 شهور أو 18 شهرا حسب نوع سقف الحلق، بعد إجراء فحوصات طبية للتأكد من نسبة الهيموجلوبين في الدم في المستوى الطبيعى.