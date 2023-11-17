شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ست علامات تعني ملاحظتها ضعف الجهاز المناعي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يعد الجهاز المناعي في الأساس أداة للمساعدة في منع العدوى أو الحد منها، حيث يطلق أجساما مضادة لمهاجمة الجراثيم التي تسبب الأمراض.

يتكون الجهاز المناعي من أعضاء وخلايا مختلفة تحمي الجسم من الجراثيم، مثل البكتيريا والفيروسات والسموم.

ولكن، في بعض الأحيان، لا يعمل نظام الدفاع الطبيعي للجسم بأفضل ما في وسعه. وفي ما يلي ست طرق لمعرفة أن نظام المناعة “معطل”:

1. التوتر الشديد

جميعنا نشعر بالتوتر من وقت لآخر. ولكن إذا كان هذا الشعور خلفية ثابتة لحياتك، فقد لا يكون جهازك المناعي في حالة جيدة، وفقا لـ Penn Medicine.

ويقول تقرير صادر عن جمعية علم النفس الأمريكية أن أجسامنا مجهزة جيدا للتعامل مع التوتر بجرعات صغيرة، ولكن عندما يصبح هذا التوتر طويل الأمد أو مزمنا، فقد يكون له آثار خطيرة على أجسامنا ويعيق جهاز المناعة.

وأوضحت نادية حسن، الطبيبة في ديلانسي للطب الباطني، أنه نظرا لأن “الإجهاد يقلل من الخلايا الليمفاوية في الجسم، وخلايا الدم البيضاء التي تساعد على مكافحة العدوى”، فقد يعني ذلك أنك أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروسات مثل نزلات البرد.

2. تعاني من نزلة برد بشكل مستمر

يصاب الشخص البالغ في المتوسط مرتين إلى أربع نزلات برد سنويا، وفقا لـ”جونز هوبكنز ميديسن”.

وقال الدكتور بيتر أبيل، كبير المحاضرين في العلوم الطبية الحيوية بجامعة سنترال لانكشاير، إن أكثر من ذلك قد يشير إلى ضعف نظام المناعة. مضيفا أن هذا قد يكون بسبب عدم إنتاج الجسم ما يكفي من الخلايا الليمفاوية التي تنتج أجساما مضادة تحارب الالتهابات الفيروسية.

وأحد أسباب ذلك هو أن النظام الغذائي قد لا يزودك بالفيتامينات التي تحتاجها لإنتاج هذه الخلايا، مثل فيتامين B12 أو حمض الفوليك أو الزنك.

3. تعاني من مشاكل في البطن

قد لا تعتقد أن بطنك له علاقة بجهازك المناعي، ولكن وفقا لبحث أجري في عام 2012، فإن 70% من الجهاز المناعي موجود في الجهاز الهضمي في بطانة الأمعاء.

والبكتيريا المفيدة والكائنات الحية الدقيقة التي تعيش هناك تدافع عن أمعائك من العدوى وتدعم جهاز المناعة، ولكن الكميات المنخفضة منها يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بالفيروسات والالتهابات المزمنة وحتى اضطرابات المناعة الذاتية.

وشرح الدكتور أبيل: “إنها عادة تحارب السموم التي قد يتم تناولها. كما أنها تنظم العناصر الغذائية التي تدخل، وبالتالي فإن ضعف الجهاز المناعي يمكن أن يؤدي إلى تقلصات في المعدة والإسهال”.

وأشارت مؤسسة Penn Medicine إلى أن الغازات المتكررة يمكن أن تكون أيضا عارضا آخر لضعف جهاز المناعة.

4. التعب طوال الوقت

إذا كنت تشعر بالتعب المستمر على الرغم من حصولك على قسط جيد من النوم ليلا، فقد يكون ذلك علامة على ضعف نظام المناعة.

ووفقا للدكتورة نادية، تنخفض مستويات الطاقة لديك عندما يعاني جهازك المناعي لأن “جسدك يحاول الحفاظ على الطاقة لتغذية جهازك المناعي حتى يتمكن من محاربة الجراثيم”.

5. الإصابة بالعدوى بشكل متكرر

إذا كنت تكافح من الالتهابات المتكررة، فقد يعكس ذلك حالات عدة بدءا من التهابات الأذن وحتى الالتهاب الرئوي والتهاب الجيوب الأنفية.

وقالت سوزي بيري، عالمة الغذاء وأخصائية التغذية من موقع sisterlylab.com، إن الالتهابات البكتيرية في اللثة والقدم الرياضي (أو سعفة القدم وهي عدوى فطرية جلدية تبدأ عادة بين أصابع القدمين) واضطراب البطن، يمكن أن تكون أيضا علامات على أن جهازك المناعي يعاني.

6. جروح بطيئة الشفاء

عندما تتعرض لحرق أو جرح أو خدش، يعمل جسمك على حماية الجرح عن طريق إرسال دم غني بالمغذيات إلى مكان الإصابة للمساعدة في تجديد الجلد الجديد.

لكن عملية الشفاء هذه تعتمد على وجود خلايا مناعية صحية، لذلك ستستغرق جروحك وقتا أطول للشفاء إذا كان جهازك المناعي ضعيفا، وفقا لـ Penn Medicine.