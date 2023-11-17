اختبار جديد لكشف “سرطان البنكرياس”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بات الكشف عن سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة، ممكناً في ظل التوصل إلى آلية فحص جديدة، والتي تصل معها دقة النتائج إلى 90% وهي كبيرة مقارنة بالفحوصات السابقة.

وذهبت دراسة نشرتها مجلة “نيتشر مديسن” العلمية، إلى أن اختبار “PanCrea” الجيني الجديد يمكنه أيضاً التمييز بين سرطان البنكرياس وحالات أخرى غير سرطانية، حيث تفوق دقته اختبارات أخرى مثل اختبار CA 19-9 واختبار CEA.

ويعد سرطان البنكرياس أحد أكثر أنواع السرطانات فتكاً، حيث يكون معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات أقل من 10%، ولا توجد حاليًا طريقة فعالة لفحصه في مراحله المبكرة.