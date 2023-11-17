شكرا لقرائتكم خبر عن عدوى "الكوليرا".. تعرف على أبرز الأعراض والمضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وباء الكوليرا أحد أهم وأقدم الأوبئة التى أصابت عددا كبيرا من سكان العالم فى الماضى، وهو عبارة عن عدوى ميكروبية، عميقة وشديدة وسهلة الانتشار، وبعد تأكيد منظمة الصحة العالمية على بدء انتشار الكوليرا وتسجيل بعض حالاتها فى أكثر من بلد، كان من الأهمية التعرف على علامات الإصابة بها.

قال الدكتور طارق يوسف أستاذ الجراحة بكلية الطب والمدير التنفيذى لمستشفيات عين شمس، إن الكوليرا عبارة عن وباء سريع التفشى، قوى الأعراض والعلامات، ويمكن ملاحظة أعراضه بسهولة لأنها تكون قوية ومتطورة يوما بعد يوم.

وتابع الدكتور طارق حديثه، موضحا أن هناك مضاعفات خطيرة لعدوى الكوليرا البكتيرية، منها الإصابة بجفاف الجسم التام نتيجة فقد السوائل منه بكميات كبيرة للغاية، ومن أبرز أعراضه القىء الشديد والمصحوب بالإسهال الشديد أيضا.

وتابع الدكتور طارق يوسف حديثه، مشيرا إلى أن أبرز الأعراض التى تظهر على المريض بها الحرارة العالية جدا، وهبوط الضغط أيضا أحد أهم وأبرز هذه العلامات، واضطراب كل وظائف الجسم نظرا لتعرضه لفقد شديد فى الترطيب والاملاح منا يظهر أعراض مرضية كثيرة.

وينصح استاذ الجراحة بضرورة زيارة الطبيب المختص بمجرد الشعور بمثل هذه الاضطرابات الجسدية، أو بأعراض مرضية كالاسهال المزمن السريع، الذى يميز الكوليرا، فالاسهال فيها لا يتوقف ولا يمكن أبدا السيطرة عليه، وزيارة المختص الذى بدوره بفحص حالتك جيدا، وتحديد طبيعة العلاج ويبدأونبالأدوية التى لابد وأن توقف الاسهال لمقاومة الجفاف، ولابد من ان يتوقف الترجيع أو القىء أيضا.