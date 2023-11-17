شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى طب نفسى يكشف حقيقة مرض عمرو وردة.. اعرف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح عمرو وردة لاعب منتخب مصر السابق وفاركو الحالي، عن تعرضه لمرض نفسي ودخوله المستشفى بسبب إصابته بنوبات الهلع الشديدة، خلاله مدخلة تليفونية لأحد البرامج.

وحول ذلك، أكد الدكتور محمد إبراهيم، استشاري الطب النفسي في كلية طب قصر العيني، أن الإصابة بنوبة الهلع تكون نتيجة للشعور بالخوف، أو مشاعر مفاجئة، ويعتبر اضطرابًا للقلق، الذي يحدث دون سابق إنذار.

أعراض نوبات الهلع

وأضاف استشاري الطب النفسي، أن الأشخاص عند تعرضهم للإصابة بنوبات الهلع يصابون ويتعرضون للعديد من الأعراض ومنها التتعرق بكثرة، وعدم القدرة على التقاط النفس بشكل طبيعي، زيادة معدل ضربات القلب، والخوف الشديد، وارتعاش الجسم، وألم في الصدر، تنميل في أطراف الجسم.

وأشار إبراهيم، إلى أن مدة نوبة الهلع تصل إلى 20 دقيقة، ثم تختفى الأعراض من تلقاء نفسها، لافتًا أن العقل يلعب دورًا أساسيًا في إدراك الخوف والقلق للتعامل معهم، ولكن في حالة حدوث خلل في جزء محدد في المخ المسئول عن علاج الخوف، يزداد فرص التعرض والإصابة بالهلع.

عوامل تزيد الإصابة بنوبات الهلع

وأكمل حديثة استشاري الطب النفسي، مشيرًا إلى أن هناك بعض العوامل التي تزيد من فرص الإصابة باضطرابات الهلع، ومنها:

-التاريخ العائلي والوراثي.

-الأشخاص المصابون بالإكتئاب يكونوا أكثر عرضة.

-تجارب الطفولة السلبية والسيئة تعد من أبرز الأسباب.

كما أن هناك العديد من الأمور التي تساعد في تشخيص الهلع، ومنها، الشعور بالقلق المستمر، وتغير سلوكياتك بشكل مفاجيء، أو تعرضك لصدمة ما تسببت في إصابتك بنوبات الهلع.

علاج نوبات الهلع

وأخيرًا أكد استشاري الطب النفسي، أن علاج نوبات أو اضطراب الهلع تعتمد لي العلاج النفسي المعرفي السلوكي، وأخذ بعض الأدوية، أو المزج بين النوعين وذلك يحدد حسب الحالة نفسها.