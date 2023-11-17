شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لمريضات سرطان الثدى.. يمكنك الإنجاب والاستغناء عن الكيماوى وإرضاع طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هبة الظواهرى أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام ومسئولة عن علاج أورام الثدى بمستشفى التجمع الأول والتى تقدم خدمات كبيرة للسيدات، موضحة، إن جميع الخدمات من التشخيص والعلاج موجودة بمستشفى التجمع الأول التابعة لمعهد الأورام القومى.

وأضافت، خلال مؤتمر قسم علاج الأورام والطب النووى بطب الإسكندرية برئاسة الدكتور يسرى رستم رئيس القسم، بمكتبة الإسكندرية، أن كثير من مرضى أورام الثدى فى السيدات صغيرات السن فى عمر الــ 30 عاما أو ما دون سن الأربعين يمكنهم عدم تناول العلاج الكيميائى، وتناول العلاج الهرمونى وهذا يرجع لنوع العينة ونسبة استفادتها من العلاج الهرمونى، موضحة أنه من قبل كان يتم استخدام العلاج الكيميائى فى السيدات صغيرات السن، وكان هذا يخيفهم دائما لأنهن كن يبحن دائما عن علاج يعالج المرض، وفى نفس الوقت يقى من المضاعفات، وفى هذا الوقت أى من أكثر من 5 سنين لم يكن هناك علاج موجود سوى العلاج الكيميائى بكل مضاعفاته، ولكن حاليا يمكن علاج السيدات صغيرات السن بدون علاج كيميائى وباستخدام العلاج الهرمونى الذى يؤخذ عن طريق أقراص بالفم.

وأوضحت، :" زمان كان هناك اعتقاد أن الحمل يزيد من سرطان الثدى، وكنا نقول للسيدة انها لا تستطيع أن تنجب فى المستقبل، وهذه الفكرة تغيرت تماما حيث أن السيدات صغيرات السن يمكنهم الإنجاب وننصحهم انه بعد العلاج على مدى عامين من تاريخ العملية يسمح لها بالإنجاب وهذا لا يزيد الهرمونات فى ثديها، وإذا كان قد تم استئصال جزئى للثدى فإنها بعد شفائها نسمح لها بإرضاع طفلها من الثدى الذى كان مصابا، مضيفة، إننا نطمئن السيدات صغيرات السن أن الاصابة بسرطان الثدى لم يعد مرضا خطيرا فقد أصبح سرطان الثدى حاليا مثل أى مرض لا يؤثر على حياتها، ويمكنها الحمل والإنجاب وممارسة حياتها الطبيعية، مؤكدة، إنه إذا تم اكتشاف الورم مبكرا فيمكنها الشفاء منه تماما وتعيش حياة طبيعية."

وقالت إنه للوقاية من سرطان الثدى يمكن اتباع الخطوات التالية:

1.عدم التعرض لهرمونات كثيرة، فعلى السيدات صغيرات السن ان تتجنب تناول حبوب منع الحمل الهرمونية أو الكبسولة التى توضع تحت الجلد أو الحقن طويلة المفعول التى تؤخذ كل 3 شهور، موضحة ان السيدات صغيرات السن يمكن اصابتهن بسرطان الثدى لانهن عادة ما يحملوا بعض العوامل الوراثية التى لا نعلمها، وإذا تعرضن لكمية هرمونات أكثر من المطلوبة يظهر هذا العامل الوراثى، لذلك ننصح بالوسائل غير الهرمونية مثل اللولب، أو الوسائل الموضعية، ويمكن تناول السيدات الأكبر سنا اللاتى يبلغن 48 سنة أو أكثر أقراص منع الحمل الهرمونية لأنها أقل خطورة بالنسبة لهن، كما أن السيدات صغيرات السن يتعرضن للإصابة بسرطان الثدى بشكل أكبر عند تناولهن أقراص منع الحمل الهرمونية.

2. تجنب السمنة حيث تؤدى إلى الاصابة بالسرطان لأنها تزيد من هرمون الأستروجين وهو ما يعرضنا أكثر لهرمون الأستروجين وكأننا نأخذ حقن الأستروجين بانتظام.

3. ممارسة الرياضة، ويجب عدم إرهاق أنفسنا حيث أننا يمكن ممارسة الرياضة عن طريق الانترنت، أو المشى أو الجرى ولكن الالتزام عليها.

4.تجنب اللحوم المصنعة والأطعمة المحتوية على الهرمونات، لأنها يضاف إليها مواد حافظة ويضاف إليها بعض الأشياء التى تتحول إلى هرمونات فى جسمنا بالإضافة إلى المواد الحافظة.

5. تجنب التدخين وللأسف ينتشر التدخين بين الفتيات وهو ما يؤدى للإصابة بسرطان الثدى.

6.تجنب التوتر، وننصح كل سيدة بالاهتمام بنفسها، لتجنب الضغط والتوتر سواء يوم كل شهر أو كل أسبوع لأن الحالة المزاجية مهمة جدا وتؤثر على صحة المرأة.



الدكتورة هبة الظواهرى