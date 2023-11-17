شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى جلدية توضح طرق الوقاية من خطر الإصابة بمرض التينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رشا القاضى، مدرس الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب سوهاج، إن التينيا مرض جلدي غير معدٍ، فهو عبارة عن أشكال مختلفة من البقع على سطح الجسم، وسبب ظهوره وإصابة كذا فرد في الأسرة به هو التأثير الجينى الناتج من تكوين البشرة مثل أصحاب البشرة الدهنية الأكثر عرضة للإصابة، وهذا المرض ليس له أي مضاعفات علي الصحة العامة.

وأوضحت الدكتورة رشا فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مرض التينيا أو السعفة المبرقشة أو السعفة الملونة، هو عبارة عن مرض فطرى وليس فيروسيًا، وأن الفطر المسبب له يتواجد على الجلد ويكون متعايشًا مع الشخص بصورة طبيعية حتى على الجلد السليم حتى للأفراد غير المصابين، لكن نظرًا لظروف معنية ينشط الفطر وهو نوع من أنواع الخميرة ويسبب البقع الملونة على سطح الجلد.

طرق الوقاية من الإصابة بمرض التينيا-ارتدى ملابس قطنية

-ارتدى ملابس واسعة

-روتين بشكل مستمرة من النظافة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.

عوامل زيادة الإصابة بالتينيا

العوامل التى تزيد من نشاط الفطر الذى يسبب للإصابة بالتينيا هو ارتفاع دراجات الحرارة أثناء موسم الصيف مع الرطوبة الشديدة، بجانب بعض التغيرات الهرمونية خصوصًا فى السيدات سوى كانت فى خلال فترة الحمل أو فى مرحلة البلوغ لدى الفتيات، وبعض حالات نقص المناعة، كل ذلك يعرضك للإصابة بمرض التينيا المبرقشة.

وتطرقت الطبيبة إلى الأماكن التى تظهر فيها تلك البقع والتى تشمل جانبى الرقبة ومنطقة الصدر من أعلى، وأعلى الأكتاف، وأعلى الذراعين، وأحيانًا تكون تلك البقع بلون فاتح عن الجلد وتسمى السعفة المبرقشة الفاتحة، أو أنها تكون بلون غامق ما بين اللون البنى أو اللون الأحمر وتكون عليها قشور على سطح هذة البقع ومن الممكن أن تسبب حكة للمصاب، موضحة أن الفئات الأكثر عرضة لخطر الأكثر هم المرهقين والشباب.

علاج التنيا

علاجها فى صورة مركبات مضادة للفطريات لازم تأخذ عن طريق الفم ، بجانب المركبات التى تستخدم موضعيا سوى كانت كريمات أو شامبو.