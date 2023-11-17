شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف الأذن في المنزل من غير دكتور بشكل بسيط تقدر تتخلص من كل التراكمات و الشمع من الأذن..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنظيف الأذن في المنزل من غير دكتور بشكل بسيط تقدر تتخلص من كل التراكمات و الشمع من الأذن..!