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عدن - ياسمين التهامي - تنظيف الأذن في المنزل من غير دكتور بشكل بسيط تقدر تتخلص من كل التراكمات و الشمع من الأذن..!
تعد الأذن من الأعضاء التي تلتهب بشكل سريع للغاية بسبب تراكم الاوساخ والشمع بها ، فهل حدث لك في يوم وشعرت بألم شديد في الاذن ؟ هل وجدت حل سريع يخلصك من الألم والشعور الذي ينتابك أثناء وجود شئ بداخل الأذن ، وما هو سبب الألم فلقد أرجع العديد من الأطباء السبب الحقيقي لهذا الألم هو تراكم الشمع بصورة كبيرة مما قد يعرض الأذن الي التهاباتها لذلك يشعر الشخص بالالتهاب ويجب بين الوقت والآخر أن تقوم بتنظيف الأذن من الأتربة التي تؤثر على الأذن بالسلب ، ولكن هذا يجعلنا نذهب الي الطبيب ، ولكن هناك بعض الطرق الصحية التي يمكن بها التخلص من شمع الاذن دون الحاجة الي طبيب.كيفية تنظيف الاذن في البيت
تنظيف الاذن له أهمية قصوى الا ان يجب ان يتم التنظيف على أوقات متقاربة للتعرف على طرق تحقق لك هذا بدون أن تلجأ الى الاطباء اليكم خطوات التنظيف:ضع قطعة من القطن علي عود خشبي صغير كأعواد الكبريت.
قم بتحضير محلول من الملح والماء وامزجه سويا.
قم بوضع الأعواد القطنية في المحلول ثم قم بوضعها في الأذن.
اتركها بالاذن لمدة عشر دقائق ثم قم باستخراجها لتجد ان اذنك أصبحت نظيفة تماما بدون اي اوساخ او ترسبات.تأثير محلول الملح على الاذن
محلول الملح يقوم بفك المادة الشمعية التي تتكون الأذن وتقوم القطن بامتصاص الشمع بشكل سهل فضلا عن أن تكرار الأمر يساعد في تعقيم الاذن وحمايه اي التهاب قد يحدث في الاذن.
وبهذا انصحكم باستعمال المحلول الملحي مع اعواد القطن في تنظيف الاذن.