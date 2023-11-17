زيت الفلفل الحار للتنحيف وحرق الدهون

بيروت - نادين محمد - عُرف الفلفل الحار كبهار لذيذ للأطباق الشهية، لكن ربما ما لا تعرفيه هو قيمته الصحية، لاسيما في التنحيف.

هناك فوائد عديدة لزيت الفلفل الحار. يعتبر زيت الفلفل الحار، المستخرج من نبات سالفيا هيسبانيكا، مصدرًا قويًا للفيتامينات الأساسية والمعادن والدهون الصحية. على الرغم من استخدامه بشكل شائع كعلاج مضاد للشيخوخة في العناية بالبشرة، إلا أن زيت الفلفل الحار يستخدم أيضًا بهدف إنقاص الوزن.

فوائد زيت الفلفل الحار:

زيت الفلفل الحار له فوائد جمة بفضل محتواه من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة:



مصدر البروتين

يحتوي كل 100 جرام من الفلفل الحار على حوالي جرام واحد من البروتين. تناول ما يكفي من البروتين فهذا يعزز كتلة العضلات، ويحمي المناعة، وكذلك الجهاز التنفسي.

زيت الفلفل الحار يعزز حرق الدهون- المصدر freepik

فيتامين د

زيت الفلفل الحار غني بالمواد المغذية، يحتوي على فيتامين د الذي يساعد على الحماية من مرض الزهايمر وأمراض العظام وقد يساعد في الوقاية من السرطان.



الفيتامينات أ، هـ، ك

يحتوي زيت الفلفل الحار أيضًا على فيتامينات أ وه وك . يساعد فيتامين ك في صنع البروتينات المختلفة اللازمة لتخثر الدم وصحة العظام الجيدة. تحتوي هذه الفيتامينات على خصائص مضادة للأكسدة تلعب دورًا رئيسيًا في بناء جهاز المناعة.

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مصدر للحديد

يحتوي زيت الفلفل الحار على كمية جيدة من الحديد. إن تناول الأطعمة المليئة بالحديد قد تمنع العديد من الأمراض مثل الالتهابات. الحديد هو أحد العناصر الغذائية الرئيسية التي تمنعك من الشعور بالتعب والإرهاق.



مفيد للقلب

فائدة أخرى لزيت الفلفل الحار هي قدرته على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل كبير. أنه يحتوي على مركبات مفيدة مثل الكابسانثين بكميات صغيرة، والتي ترفع مستويات الكوليسترول الجيد ( HDL) وتحسن صحة القلب.

زيت الفلفل الحار يساعد على التنحيف- المصدر freepik



علاقة زيت الفلفل الحار بالتنحيف:

جميع الخصائص السابق ذكرها تؤثر في الوزن بشكل غير مباشر، لكن ثمة علاقة مباشرة بالوزن يلعبها زيت الفلفل الحار تتمثل في تعزيز حرق الدهون.

تم إجراء العديد من الدراسات لمعرفة كيف ولماذا يمكن أن يؤدي تناول الفلفل الحار أو الزيت المستخلص منه إلى فقدان الوزن. حددت النتائج أن مادة الكابسيسين، العنصر النشط في الفلفل الحار، هي السبب لحرق الدهون بسرعة أكبر.

عندما تتناولين زيت الفلفل الحار، فإن الكابسيسين يحفز مستقبلات الألم في فمك. ترسل مستقبلات الألم رسالة إلى دماغك تقول فيها "أنت تتألم وتحتاج إلى الراحة". يستجيب دماغك لهذه الصرخة طلباً للمساعدة عن طريق تنشيط الجهاز العصبي. يقوم الجهاز العصبي بتنشيط استجابة الألم.

ستؤدي هذه الاستجابة إلى زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب واستخدام السكريات والدهون في الدم من أجل تزويد الجسم بالطاقة. كما يزيد من توتر العضلات من أجل تزويد الجسم بالتحمل والقوة.

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تناول الفلفل الحار والدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (زيت جوز الهند وزيت النخيل) كل يوم، يعزز عملية التمثيل الغذائي. كما وجد الباحثون أن الحرارة الناتجة عن الفلفل الحار تسرع عملية التمثيل الغذائي وتؤكسد طبقات الدهون.

كيفية صنع زيت الفلفل الحار في المنزل؟



تحضير زيت الفلفل الحار بسيط للغاية. في ما يلي ما يجب عليك فعله:

أول شيء هو اختيار الزيت الأساسي. يمكنكِ تجربة زيت الفول السوداني، أو زيت اللوز، أو حتى زيت السمسم . خذي الزيت الأساسي واسكبيه برفق في المقلاة.

قطعي الفلفل الحار. أخرجي البذور أيضًا.

اقلي الفلفل الحار في الزيت لمدة 8 دقائق. ثم صبيهم مباشرة في الزيت.

دعِ الزيت يبرد.

قومي بتغطية الوعاء باستخدام الغطاء.

يمكنكِ تخزين زيت الفلفل الحار لمدة تصل إلى ستة أشهر، ولكن جودته تنخفض مع مرور الوقت. فمن المستحسن استخدامه في غضون بضعة أشهر.

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المصادر:

Organic facts

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