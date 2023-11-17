شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. تورم الرقبة علامة للإصابة بسرطان الغدة الدرقية فى بعض الأحيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغدة الدرقية تعد من أهم أعضاء الجسم التي تقع في الرقبة، ومسئولة عن تنظيم هرمونات الجسم، وتعمل علي تنظيم ضربات القلب، وضغط الدم، وحرارة الجسم، والوزن، وعند تعرضها لأي خلل فهذا يؤثر علي الجسم بشكل ملحوظ، ولذا نجد بعض الأشخاص يعانون من فرط نشاطها أو خمولها، وفي حالة الإهمال في العلاج هذا الأمر يتسبب في زيادة فرص الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.

أشار التقرير المنشور في موقع "timesofindia." إلى أن سرطان الغدة الدرقية لا يتسبب في ظهور أى أعراض عن الإصابة أي في البداية، إلا أنه أحد أنواع السرطانات المعروفة على مستوى العالم، فالمرحلة العمرية الأكثر إصابة بين الأشخاص الذين يتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا.

سرطان الغدة الدرقية ورم حميد فى الغالب ولا يشكل أى تهدي على حياة المصاب، ولكن يعد خبيثًا لدي حوالي 5٪ من الحالات.

وهناك عدة أشكال من سرطان الغدة الدرقية، وهما سرطان الغدة الدرقية الحليمي هو الأكثر شيوعًا، والسرطان الجريبي، والسرطان النخاعي، والسرطان الكشمي، وسرطان الغدد الليمفاوية، وغيرها من أنواع السرطان .

أعراض سرطان الغدة الدرقية - تورم الرقبة علامة تشير الى خطر الإصابة - زيادة الوزن

- انخفاض الشهية

- قلة التعرق

- الإصابة بالحساسية

مضاعفات تضخم الغدة الدرقية - تنجم عنه صعوبة التنفس أو البلع عند ضغط القصبة الهوائية في حالات التورمات الواضحة وكبيرة الحجم. -البحة الصوتية هي علامة تدل على خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية

-ألم شديد في عظام الجسم وسهولة تعرضه للكسر أسباب الإصابة بسرطان الغدة الدرقية أسباب الإصابة بسرطان الغدة الدرقية ومن جانبه قدم الدكتور أكشات مالك، جراح سرطان الرأس والرقبة، في مستشفى ماكس سوبر التخصصي بنيودلهي فى الهند، أسباب الإصابة بالغدة الدرقية، ومنها: -التعرض للإشعاع أثناء الطفولة.

-التاريخ العائلي لسرطان الغدة الدرقية.

-الطفرات الجينية المحددة ترتبط بالسرطان الحليمى، و 25% من حالات السرطان النخاعي قد تكون عائلية.

-توجد في هذه الظروف بعض الطفرات الجينية.

-المناطق التي تعاني من نقص اليود هي أكثر عرضة للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية والسرطان الجريبي.