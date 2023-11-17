شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الأورام بالإسكندرية يوصى بتحديث الاستراتيجية القومية لصالح المريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور يسرى رستم أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بطب الإسكندرية، عضو اللجنة العليا للأورام، خلال مؤتمر القسم المنعقد حاليا بمكتبة الإسكندرية، إن أهم جلسة خلال المؤتمر كانت تحت عنوان "الاستراتيجية القومية لمكافحة الأورام فى مصر"، مؤكدا أن الجلسة ناقشت وضع السرطان فى مصر مع وضع خطة قومية لمكافحة الأورام، ووضع استراتيجية مصرية لمكافحة الأورام.

وأضاف، أن المؤتمر أوصى بتحديث وتطوير الاستراتيجية القومية للأورام ، وذلك من خلال رصد الإحصائيات الصحيحة عن أعداد المرضى، وتحديد أنواع السرطان الموجودة فى مصر، للتمهيد لوضع استراتيجية متكاملة لمكافح السرطان فى مصر ومن جميع مراكز ومستشفيات ومعاهد الأورام المنتشرة فى مصر، تساعد متخذى القرار فى وضع خطة واضحة لمكافحة السرطان

يذكر، أن الجلسة عقدت برئاسة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور عمر شريف عمر أستاذ جراحة الأورام بطب قصر العينى، وبحضور الدكتور خالد عبد الكريم، ودكتور محمد جميل، ودكتور أسامة الملط، ودكتورة علا خورشيد أساتذة الأورام من مختلف الجامعات المصرية.

جدير بالذكر، إن مؤتمر قسم علاج الأورام بطب الإسكندرية عقد بمكتبة الإسكندرية على مدى 3 أيام فى الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجارى، حيث سيختتم أعماله مساء اليوم بمكتبة الإسكندرية، ناقش المؤتمر خلال جلساته سرطان الرئة وأحدث الأدوية لعلاج السرطان من العلاج المناعى والعلاج الموجة ، كما استعرض الطرق الحديثة فى علاج سرطان الثدى، وأورام المثانة والبروستاتا، وأورام الكبد والقولون .