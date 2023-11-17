شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الكلى.. طرق الوقاية من الإصابة بالفشل الكلوى.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة العبيدى، رئيس قسم أمراض الباطنة بمستشفى الجامعة بأسوان، إن الفشل الكلوى هو عدم قدرة الكلى على التخلص من فضلات السوائل الزائدة بالجسم، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها ارتفاع ضغط الدم، وتضخم غدة البروستاتا، وتكوين حصوات الكلى، وأيضًا سرطان المثانة البولية، وكل ذلك يؤدى إلى خطر الإصابة بالفشل الكلوى بنوعيه.

وأوصت الدكتورة هالة فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، باتباع الأشخاص عدة نصائح يجب عليهم تجنبها من أجل الحد من خطر الإصابة بمرض الفشل الكلوى، والتى من أبرزها عدم تناول الوجبات السريعة.

طرق الوقاية من الإصابة بخطر الفشل الكلوى:

- الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة.

- عدم أخذ المسكنات بدون استشارة طبية.

- تجنب الأطعمة المعلبة والمحفوظة.

- تجنب المشروبات الغازية.

كما أوضحت استشارى أمراض الباطنة وظائف الكلى المتعددة المفيدة لأجسام الأفراد، والتى من بينها تنقية الفضلات من الدم، والتخلص من السوائل الزائدة، بجانب أنها لها عامل وظيفى فى أفراز بعض الهرمونات المهمة للجسم.

كيف تحافظ على صحة الكلى؟نصحت الدكتورة هالة، بتناول كمية كافية من السوائل خاصة المياه فى حدود من 2:3 لتر يوميا، الامتناع تمامًا عن التدخين الذى يؤدى بالحالة إلى التدهور، ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، بجانب ضرورة إنقاص الوزن لأن السمنة تعرض الفرد لخطر الإصابة بالضغط العالى وتصلب الشرايين، وتضر بصحة القلب والكلى أيضًا، عدم تناول المسكنات أو المضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب من أحل الحفاظ على الصحة العامة لأجسام الأفراد، بالإضافة إلى الابتعاد عن الماكولات الدليفرى والعصائر المحفوظة والمشروبات الغازية. أعراض الإصابة بالفشل الكلوى1. الغثيان

2. القيء

3. فقدان الشهية

4. الهرش فى الجسم

5. تورم فى الجسم

6. ضيق فى التنفس

7. زيادة السوائل بالجسم

8. عدم التركيز الذى يتتطور فيما بعد الى فقدان الوعى

9. تشنجات

10. غيبوبة كاملة

11. تقلصات فى العضلات نتيجة نقص بعض العناصر بالجسم مثل الكالسيوم