شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع التهابات ملتحمة العين وطرق علاجها.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو منير، أستاذ أمراض العيون بطب سوهاج، إن التهاب الملتحمة للعين، يعني حدوث التهاب في الطبقة الرقيقة التي تغطى سطح العين وهى طبقة شفافة وبها أوعية دموية دقيقة، ولكن أحيانًا يحدث للملتحمة نوع من الالتهاب وهذا الالتهاب قد يؤدى إلى احتقان تلك الأوعية ما يعرض الفرد إلى احمرار العين .

وأوضح أستاذ العيون فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الملتحمة من أهم وظائفها هى حماية الجزء الداخلي للعين ،وتوجد خارجها طبقة الدموع التى تقوم على ترطيب سطح العين، مشيرًا الى أنواع لالتهابات الملتحمة، التهاب الملتحمة الناتج عن الحساسية، وهناك التهاب الملتحمة نتيجة العدوى بالبكتيرية، والتهاب الملتحمة الناتج عن العدوى الفيروسية .

أنواع التهابات الملتحمة

تتطرق الاستشاري الى أن التهاب الملتحمة الناتج عن الحساسية يسبب احتقان للعين ،ويتعرض المصاب الى حالة الهرش والدموع، ولكن لا يوجد إفرازات، وأن وجد إفرازات تكون فى صورة شفافة وعلاجها بيكون مضادات الالتهابات .

كما أضاف الدكتور عمرو بأن النوع الأخر من التهاب الملتحمة الناتج عن البكتيرية هو عدوى تحدث فى الملتحمة نتيجة وصول أجسام أو أتربة أو وصول أى جسم غريب يحمل تلك العدوى الى الملتحمة ، مما يترتب عليه ظهور احمرار بالعين ، وظهور إفرازات صفراء اللون فى العين وما يطلق عليها الغمس ، وهذا النوع يعالج بغسيل العين بالمياه الدافئة على عكس التهاب الملتحمة بالحساسية يحتاج غسيل مياه باردة ، بالإضافة الى استخدام القطرات المضادات الحيوية .

بالإضافة الى التهاب الملتحمة الفيروسي الذى يحدث فى صورة انتقال الفيروس من بين الأفراد ، وهذا النوع يكون فى الملتحمة ويصاحبه أحيانا التهاب فى القرنية ،ويظهر فيه المصاب باحمرار شديد في العين وتحسس للضوء ،ودموع غزيرة ،وبالفحص الطبي يتم تشخيصه وعلاجه فى صورة غسيل العين بالمياه الباردة مع قطرات المرطبات العين ومضادات الالتهابات والمضادات الحيوية البسيطة .

وأكد استشاري العيون أن الأكثر عرضة للإصابة بالتهابات الملتحمة هم الذين يتعرضوا للأتربة والغبار وأشعة الشمس ، والذين يتعرضوا للبيئة التى يجتمع بها عدد كبير من الأشخاص مثل الأطفال فى المدارس .