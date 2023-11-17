نصائح للتعامل مع نوبات الصرع.. النوم الجيد ونمط حياة صحى أبرزها

القاهرة - سامية سيد - الصرع يعد حالة عصبية يعانى منها البعض نتيجة لعوامل مختلفة منها الضغوط النفسية وغيرها من الأمور، لذا فيجب أن تكون هناك توعية بهذا المرض عن طريق تقديم مجموعة من الطرق الإيجابية الفعالة لمساعدة المصابين فى التحكم بما يتعرضون له من نوبات صرع، وسنتعرف من خلال التقرير التالى على كيفية التعامل مع النوبات وفقًا لما نشره موقع timesofindia.

قالت الجمعية الأمريكية لجراحة الأعصاب، إن الصرع هو اضطراب في الدماغ يتسبب في تعرض المصاب لنوبات متكررة، لافتًا أن النوبة هى تغيير مفاجئ فى السلوك نتيجة لتغير مؤقت في الأداء الكهربائي للدماغ.

وأوضحت الجمعية الأمريكية الخاصة بجراحة الأعصاب، أنه لا يوجد علاج نهائى لمرض الصرع، ولكن هناك علاجات تسهم في تقليل مرات الإصابة بالنوبات وتحد من الأعراض، ولذا فيجب وضع الية لإدارة نوبات الصرع الذى يتعرض لها الأشخاص بجانب تناول الأدوية المعالجة، خاصة أن مسالة فقدان الجرعات أو تناول الدواء بصورة غير منتظمة يؤدى إلى تكرار النوبات وشدتها، وحتى لا تتعرض لأى آثار جانبية يجب على مريض الصرع اتباع الجرعة الموصوفة والتوقيت الموصى به من قبل الطبيب المعالج.

كيفية التعامل مع نوبات الصرع

- نمط الحياة الصحى يؤثر بشكل إيجابى على السيطرة على النوبات، أي ممارسة الرياضة، وتناول أطعمة صحية خالية من السكريات والدهون.

- الحفاظ على أنماط نوم منتظمة لأن قلة النوم أو النوم غير المنتظم يمكن أن تؤدى إلى حدوث نوبات لدى البعض، فقلة النوم تسبب إرهاق الجسم، وهوأحد مسببات النوبات الأكثر شيوعا، كما أن النوم المتقطع يمكن أن يجعل الدماغ أكثر عرضة للخلل، وأحيانا التوترالزائد يسبب النوبات.