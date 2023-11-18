شكرا لقرائتكم خبر عن "القاتل الصامت".. استشاري باطنة يقدم عدة نصائح لمرضى الضغط العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الله كامل استشاري الباطنة والكلى بمستشفى الفيوم، إن مرض ارتفاع ضغط الدم أو ما يعرف بـ"القاتل الصامت"، ويطلق عليه هذا المسمى نتيجة عدم ظهور أعراض واضحة يشعر بها المريض، ولا يعرف المصاب به إلا بعد قياس الضغط عند الطبيب، حيث ترجع أهم أسباب الإصابة بهذا المرض إلى خطر الإصابة بالسمنة المفرطة، بالإضافة إلى أنه قدم عدة نصائح للمرضى للحد من ارتفاع الضغط.

أسباب الإصابة بمرض الضغط العالي

أكد الاستشاري فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن أسباب الإصابة لما يقرب من 80:90% من الناس لمرض ارتفاع ضغط الدم لدى الكثير من الأشخاص، يرجع إلى أن هناك تاريخا عائليا للمرض، أو الإصابة بالسمنة، أو عدم ممارسة الأنشطة الرياضية وقلة الحركة، أو نتيجة التدخين، أو أصحاب الشخير أثناء فترة النوم .

ولكن هناك بنسبة 20% من الأفراد يرتفع الضغط الدم لديهم نتيجة سبب ثانوى أو المعاناة من بعض المشاكل الصحية فى القلب أو الكلى أو المخ أو حدوث خلل فى الهرمونات حيث إن تشخيص حالة المريض المصاب بارتفاع ضغط الدم لا يطلق عليه مصاب بهذا المرض إلا بعد مسالة قياس الضغط عدة مرات ويكون فى تلك الحالة أكثر من 140 على 90.

وأضاف الدكتور محمد بأن المرضى لا يأتوا العيادة لكى يشكو من مسالة ارتفاع ضغط الدم ،ولكن هناك عدد من المراحل يمر بها المريض والتى تبدأ بأكله أكلة دسمة بعدها يشعر بإرهاق شديد ،وبعدها يكتشف ارتفاع الضغط ثم يعود الى مستواه الطبيعي مرة أخرى ،حتى وصوله الى ارتفاع ضغط الدم المزمن متأخرا.

عدة نصائح لمرضى الضغط العالي :

وأوصى الاستشاري مرضى ارتفاع ضغط الدم بضرورة أجراء عدة فحوصات طبية منها تحليل وظائف كلى ، وتحليل دهون فى الدم .

. وعمل تحاليل المعادن فى الدم ، وهرمون الغدة الدرقية .

. ضرورة قياس الضغط باستمرار .

. بالإضافة الى المشي نصف ساعة بشكل يومي منتظم ، أو يوم بعد يوم ساعة الا ربع .

. ويجب علي مريض الضغط العالي تناول الخضروات والفواكه على الاقل نوعين فاكهة كل يوم .

. الابتعاد عن التدخين .

. يفضل منع الملح من الطعام أو تقليله بشكل كبير ، ومن الممكن شرب الكركدية المنقوع الذى يساعد فى انخفاض الضغط .