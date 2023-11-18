شكرا لقرائتكم خبر عن كفاية إسراف.. مخاطر صحية للإفراط فى تناول المهدئات دون استشارة طبية والان مع تفاصيل الخبر
وتابع التقرير أن هناك الكثير من المضار الصحية لتعاطي هذه العقاقير المهدئة بإسراف ودون وصفة طبية، فى أنها تصيب بمشكلات فى النوم تدريجيًا فيضطرب ويصبح متقطعًا على سبيل المثال إضافة إلى الإصابة برعشة فى الأطراف خاصة الأيدى من أكثر الأعراض شيوعًا، مع مشكلات فى التذكر كبيرة.
وتابع التقرير مبرزًا خطورة تعاطى هذه العقاقير بإسراف فى أنها فى البداية تسبب حالة من الهدوء والاسترخاء وتهدئة الاضطرابات والرغبة فى النوم، وبعد فترة من الاعتياد على تعاطى هذه الأدوية يصبح الدماغ معتادًا عليها فلم يعد يتأثر بها، ولا يسبب الاسترخاء، فيضطر الشخص لزيادة معدل استهلاكه لها للوصول لحالة الراحة والهدوء التى كان يشعر بها من قبل، ومن هنا يصبح مدمنا عليها.
وقد يتسبب الإسراف فى تعاطى المهدئات فى الإصابة بمشكلة مرضية خطيرة على المدى البعيد، منها النوبات القلبية، والسكتات، أو الإصابة بفقدان الذاكرة، أو اختلاط المشاعر، لذا أكد التقرير ضرورة اللجوء للطبيب المختص حال إدمان هذه المهدئات أو حال الرغبة فى تعاطيها منذ البداية لتقنين العملية والاستفادة منها دون الإضرار بالصحة والمخ.
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