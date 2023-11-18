8 فوائد للغرغرة بالماء المالحة.. تخفف التهاب الحق ومشاكل الفم

القاهرة - سامية سيد - الغرغرة بالماء المالح علاج منزلى محبوب لدى الكثير، فهو يتميز بخصائص طبيعية من أبرزها أنه مضاد للبكتيريا والالتهابات، ما يترتب عليه تخفيفه لبعض مشاكل صحية بالفم والحلق واللثة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على فوائد الغرغرة بالماء المالح بصورة منتظمة، وذلك وفقًا لما نشره موقع pharmeasy.

وأوضح التقرير أن الملح يعتبر قاتلا طبيعيا للجراثيم ويساعد في تدمير البكتيريا وتقليل الجراثيم الضارة في الفم والحلق، كما أنه يساهم في تقليل التورم وتخفيف الألم، ومن الممكن تحضير المحلول الملحى بكل سهولة بوضع نصف معلقة ملح على كوب واحد من الماء الدافئ حتى يذوب ثم القيام بعملية الغرغزة. فوائد غرغزة الفم بالمياة الدافئة

- تساعد في التخلص من البلغم والاحتقان.

- تخفف من التهابات الجيوب الأنفية كما أنه يقلل الضغط والقلق المرتبط بها.

- الغرغرة المنتظمة بالماء المالح تساعد في الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي العلوى مثل نزلات البرد والأنفلونزا.