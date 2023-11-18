شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل العين ماينفعش تهملها.. اعرفها وعالجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الملتحمة وجفاف العين من أبرز مشاكل العين التى يعانى منها الكثيرون وقد تزداد هذه المشاكل مع تقلبات الجو والغبار، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن أبرز مشاكل العين التي لا يمكن إهمالها:

- التهاب الملتحمة

ويمكن أن يكون التهاب الملتحمة من الحساسية أو الالتهابات (الفيروسية أو البكتيرية)، وتنتفخ الأوعية الدموية في الملتحمة، وهذا يجعل الجزء الأبيض من العين يبدو باللون الأحمر، ويمكن أن تصاب العين أيضًا بالحكة.

- سحجات القرنية

وهو يعنى خدش جزء من عينك قد يبدو الأمر بسيطًا، لكنه قد يكون مؤلمًا يمكنك خدش عينك أثناء فركها، وهنا يكون العلاج عبارة عن قطرات مضادات حيوية.

- التهابات القرنية

في بعض الأحيان تكون القرنية الملتهبة أو المصابة ناتجة عن عدوى بكتيرية أو فيروسية قد تكون أكثر عرضة للإصابة به إذا تركت عدساتك اللاصقة طوال الليل أو ارتديت عدسات متسخة.

- الأجسام الغريبة

بسبب الأتربة والغبار قد يدخل شيء ما في عينك، يمكن أن يؤلمها، حاول شطفه بالدموع الاصطناعية أو الماء.

- الجلوكوما

تتسبب مجموعة الحالات هذه في تراكم السوائل في عينك وهذا يضع الضغط على العصب البصري الخاص بك إذا لم تعالجه، يمكن أن تفقد بصرك. في معظم الأحيان لا توجد أعراض مبكرة، و لكن النوع الذي يسمى الجلوكوما الحادة مغلقة الزاوية يتسبب في ارتفاع الضغط داخل عينك فجأة.

وتشمل الأعراض ألمًا شديدًا، والغثيان والقيء ، والصداع ، وتدهور الرؤية.

- التهاب القزحية

التهاب داخل عينك نتيجة لصدمة أو عدوى أو مشاكل في الجهاز المناعي، تشمل الأعراض "الألم واحمرار العين ورؤية أسوأ"، في كثير من الأحيان .

- التهاب العصب البصري

التهاب العصب الذي ينتقل من الجزء الخلفي من مقلة العين إلى الدماغ، غالبًا ما يقع اللوم على التصلب المتعدد وغيره من الحالات أو الالتهابات.

وتشمل الأعراض فقدان الرؤية والانزعاج العميق أحيانًا عند النظر من جانب إلى آخر.