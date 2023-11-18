5 فوائد لتناول الفلفل الحار.. أبرزها تحسين الهضم وفقدان الوزن

القاهرة - سامية سيد - الفلفل الحار من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، حيث إنه يحتوى على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولذا فهو يتمتبع بالعديد من الفوائد الصحية للجسم، التي يقدمها التقرير المنشور عبر موقع pharmeasy.

الفوائد الصحية للفلفل الحار ​ - تعزيز عملية التمثيل الغذائى الفلفل الحار يرفع درجة حرارة الجسم قليلاً بسبب مادة الكابسيسين، ما يؤدى إلى حرق سعرات حرارية أعلى، وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول الفلفل الحار قد يثبت الشهية، ويساعد الناس على الشعور بالشبع، لذلك يمكن أن يساعد في خطط النظام الغذائي لإدارة الوزن. - يعمل علي زيادة حرق الدهون خصائص توليد الحرارة للكابسيسين قد تجعل عملية التمثيل الغذائى تعمل بشكل أسرع، وهذا يؤدى إلى حرق السعرات الحرارية بشكل أكثر كفاءة، حيث إن تناول الفلفل الذى يحتوى على مركب الكابسيسين قد يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الدهنية أو الحلوة أو المالحة. - يساعدك فى فقدان الوزن أن الفلفل الحار وحده لا يمكن أن يجعلك تفقد الوزن، فإن إضافته إلى نظام غذائى متوازن، بجانب ممارسة للتمارين الرياضية قد يساعد في الحفاظ على وزن صحي، وتناول الفلفل الحار قد يرتبط في كثير من الأحيان بإدارة أفضل للوزن، وتقليل الدهون فى البطن. - تحسين صحة الجهاز الهضمى قد يؤثر الفلفل الحار على بكتيريا الأمعاء بشكل إيجابى، ويحسن صحة الأمعاء بشكل عام، حيث إن الكابسيسين يعزز إنتاج حمض المعدة، ويدعم عملية الهضم، كما أن الفلفل يعمل على إنتاج الجسم للإنزيمات الهاضمة، قد يؤدي ذلك إلى تعزيز امتصاص العناصر الغذائية وتحسين وظيفة الجهاز الهضمي. - يخفف الألم والالتهابات غني بمادة الكابسيسين، هذا العنصر الغني بخصائص قوية لتخفيف الألم ومضادة للالتهابات، وهذا يمكن أن يجعل الفلفل الحار علاجًا طبيعيًا مفيد لالتهاب المفاصل وألام العضلات والصداع النصفى.